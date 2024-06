OPASNO! Priština bi da otvori most na Ibru! Nova drama na KiM u režiji Kurtija, SRBI OPET NA UDARU!

Aljbin Kurti i njegova vlada ponovo su pokrenuli jednostrane akcije koje ozbiljno prete da ugroze bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, pre svega u severnom delu pokrajine. Ovoga puta provokacija Prištine usmerila se na glavni most na Ibru koji deli Južnu i Severnu Mitrovicu. Najava da će most biti otvoren za drumski saobraćaj direktno se kosi sa sporazumima postigutim u okviru dijaloga Beograda i Prištine, a koji definišu da je pre otvaranja mosta potrebno da se jasno razgraniči administrativna nadležnost između dva dela ovog grada.

Simbol otpora

Odbornici na sednici Skupštine opštine Severna Mitrovica, na kojoj se juče razmatrala odluka o otvaranju mosta na Ibru, odlučili su da iz sale udalje sve novinare i zatvore sednicu za javnost. Do zaključenja ovog izdanja Kurira, sedenica je i dalje trajala.

U međuvremenu se oglasio portparol EU Peter Stano koji je naglasio da je pitanje otvaranja mosta na Ibru deo dijaloga koji vodi EU i da bi rasprava i bilo kakve odluke vezano za most trebalo da se odvijaju u okviru dijaloga uz učešće predstavnika obe strane

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je najavljena odluka još jedan potez Kurtija koji ide u pravcu dalje eskalacije na severu KiM.

- A to je upravo ono što Kurti želi. On nema nameru da radi na smirivanju situacije, jer mu mir nikada nije bila želja. Kurti sve ovo vreme ide na to da se tenzije podižu, da Srbima učini život nesnosnim i da to za posledicu ima njihovo napuštanje KiM i njihovo potpuno političko slamanje. Takav scenario Kurtija doveo bi do toga da oni koji ostanu iz srpske zajednice bi bili svedeni na njegove poslušnike i one koji će prihvatiti takozvanu državu Kosovo. Tema otvaranja mosta na Ibru je posebno opasna, jer je to i simbol otpora srpskog naroda na KiM. Ta namera je pokušaj da se zada udarac Srbima, da im pokaže da je svaki otpor uzaludan. Ali, sa druge strane želi se poslati i jasna poruka da Kurti nema nameru da odstupi - ocenjuje Graovac.

Krajnja namera

Bivši gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević smatra da je ovo korak kojim Priština hoće da ukine opštinu Severna Mitrovica.

- Ovakva i slične najave imaju za cilj dalji pritisak na srpsku zajednicu na severu KiM. Ja mislim da je krajnja namera ukidanje opštine Severna Mitrovica, a otvaranje glavnog mosta je samo jedan potez ka tom krajnjem cilju koji imaju Albanci u Prištini i premijer Aljbin Kurti...Mnogo krvi je proliveno na tom mostu i sigurno da postoji opravdan razlog zašto je on zatvoren. Moram da napomenem da je taj most zatvoren samo za vozila, za pešački saobraćaj nije, a između južnog i severnog dela Kosovske Mitrovice postoji mnogo mostova koje ljudi koriste za saobraćaj - izjavio je Radojević za Kosovo onlajn.

On upozorava da svaki potez koji povlači Priština vodi ka daljoj eskalaciji i podizanju tenzija.

Politikolog Ognjen Gogić kaže da ne iznenađuje trenutak u kojem se ponovo pokreće tema otvaranja glavnog mosta na Ibru, jer ovo pitanje ima ogroman simbolički značaj i za jednu i za drugu zajednicu. Kako ocenjuje, spor oko otvaranja mosta mogao bi da bude početak izborne kampanje Aljbina Kurtija za predstojeće parlamentarne izbore.

- Deluje kao da bi taj most bio mesto sa kog bi on započeo svoju kampanju. On stalno traži teme za koje zna da mogu da izazovu revolt, u nadi da Srbe pobuni i da ih navede da preduzmu neki možda radikalniji korak. Za albansku stranu nema nekog posebnog značaja otvaranje mosta za saobraćaj, osim toga da se provocira srpska strana. Dakle, jedina funkcija i razlog da se on otvori jeste da bi se napravila nova provokacija prema Srbima, zato što su uspostavljene druge saobraćajne veze između severa i juga. Tako da taj most ne bi ništa značio u tom pogledu, osim neke vrste simboličke pobede albanske strane nad srpskom - kazao je Gogić za Kosovo onlajn.

Mesto međuetničkih sukoba Više od hiljadu incidenata na mostu Na mostu koji deli dve opštine od 1999. se desilo više od hiljadu međuetničkih incidenata koje su zabeležili Kfor i Kosovska policija. Novinar Zoran Vlašković napominje da su Albanci izazvali 125 velika incidenta, u 26 sukoba je upotrebljeno oružje, a dvoje ljudi iz srpske zajednice je poginulo 17. marta 2004. Kako navodi, u svim dosadašnjim sukobima na glavnom gradskom mostu na Ibru lakše i teže je povređeno više od 230 Srba, više od 180 pripadnika Kfora i UN policije i više od 290 Albanaca, što pokazuju zbirni izveštaji Kfora i UNMIK policije. Vlašković kaže da je u sećanju Srba posebno upečatljiv 13. februar 2000, kada je više od 40.000 Albanaca krenulo sa južne strane, pod sloganom "Marš mira", da nasilno uđe u severni srpski deo grada. - Na mostu se u trenutku napada nalazio kontingent francuskog Kfora sa oklopnim transporterima u pet redova koji je suzavcem, šok i dimnim bombama, gumenim mecima sprečio nasilni ulazak Albanaca u srpski deo Mitrovice - podsetio je Vlašković.

Kancelarija za KiM Provokacija i zastrašivanje Srba Kancelarija za KiM je upozorila da Aljbin Kurti pred očima kompletne međunarodne zajednice nastavlja da sprovodi jednostrane i protivpravne odluke na direktnu štetu srpskog naroda i ponovo demonstrira da kada je potrebno naškoditi Srbima, ne preza od kršenja ni sopstvenih zakona i propisa, niti sporazuma iz dijaloga. foto: Printscreen, Kosovo Online - Sa tim ciljem je doneta i nova odluka tzv. Vlade Kosova o konačnoj eksproprijaciji nepokretnosti vlasnika parcela u opštinama Leposavić i Zubin Potok, kao novi atak na privatnu imovinu Srba, dok istovremeno u severnom delu Kosovske Mitrovice Kurtijevi nelegalni i nelegitimni predstavnici prete otvaranjem mosta na Ibru kao novim vidom provokacije i zastrašivanja Srba - navodi se u saopštenju.