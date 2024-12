Slušaj vest

Đorđe Zafirović Zafir (37) likvidiran je na današnji dan pre šest godina u Futogu kod Novog Sada, a njegova smrt je do danas obavijena velom tajne budući da počinioci nisu pronađeni.

Zafirović je bio poznat u kriminalnom miljeu, a javnosti je postao poznat kao zet sada pokojnog biznismena sa Zvezdare, Dragoslava Kosmajca. U trenutku ubistva, Zafir je bio razveden od Kosmajčeve ćerke.

Pre smrt znao je da je na meti, ali i pored svih mera opreza koje je preduzeo, ubice su uspele da dođu do njega.

- Strahovao je da su mu ubice za petama i zbog toga je neposredno pre likvidacije kupio blindirani džip „mercedes“. Međutim, u trenutku likvidacije taj auto je bio na registraciji, pa je vozio "golf 6" u kom je i ubijen dok se parkirao. Takođe, nosio je pancir i živeo praktično u ilegali kod svoje devojke u Futogu. I pored svih tih mera opreza platio je glavom - kaže izvor i opisuje kako se dogodila brutalna likvidicaija.

- Dok je bio u autu prišla su mu dvojica napadača sa fantomkama i kroz prozor ispalila više od sedam hitaca, od kojih su ga dva pogodila u glavu. Moguće je da su znali da na sebi ima pancir, s obzirom na to da su hice koncentrisali u gornji deo tela. Položaj tela u kom je pronađen ukazuje da je pokušao da sačuva glavu tako što se telom prebacio na suvozačevo mesto, prethodno otvorivši vrata - objašnjava izvor i dodaje da su ubice posle zločina pobegle u BMW 3, a taj automobil ubrzo je pronađen zapaljen u novosadskom naselju Kamenjar. Bio je bez registarskih tablica, a prethodno su meštani videli taj auto u Futogu, u blizini mesta ubistva - ispričao je ranije izvor i dodao da nema sumnje da su ga ubice pratile i da je reč o profesionalnoj i dobro planiranoj likvidaciji.

Na mesto zločina prva je stigla Zafirovićeva devojka koja je potvrdila da se Đorđe plašio za svoj život. Kroz plač je rekla inspektorima: "Sinoć mi je rekao da ga je strah i da će ga ubiti. Uspeli su!".

Đorđe Zafirović Zafir je samo 15 dana pre ubistva dao intervju za jedne novine. Tada je istakao da se on ne krije, ali da ga policija poziva na saslušanje posle svakog ubistva koje se dogodi.

- Zovu me na informativne razgovore kad god se u Beogradu dogodi neko ubistvo. Pošalju mi poziv ili me zaustave u saobraćaju i odvedu u stanicu policije. Pre nekoliko dana sam bio u Beču i po povratku su me četiri sata držali na granici! Izgleda da sam dežurni krivac za mafijaška ubistva - ispričao je Zafirović tada i dodao:

- Šuplja je priča da me jure nazovi klanovi. Ne mogu da me jure kad ja ne bežim! Nebuloza je da me neko juri jer sam 24 sata u Beogradu. Sa decom sam često u igraonicama, a sa društvom u kafićima i restoranima. Nemam obezbeđenje, niti vozim blindirane automobile. Kupio sam dva, ali ih ne vozim. Ne nosim pancir, niti idem naoružan - tvrdio je on. U pomenutom intervjuu Zafirović je rekao i "da se ne opterećuje ratom kavačkog i škaljarskog klana i da se u tom ratu nije stavio ni na čiju stranu.

U intervju je govorio i o svom bivšem tastu, Dragoslavu Kosmajcu, koji je u međuvremenu preminuo 2020. godine.

- Još uvek me povezuju sa Kosmajcem, iako sam mu bivši zet. Sa njim sam i dan-danas u dobrim odnosima. Odavno imam svoj biznis i ne zavisim ni od koga, ali me i dalje povezuju sa bivšim tastom. On nema dana robije, nikome ni šamar nije udario. Jako mi smeta što se uz moje ime uvek vezuje i ime mog bivšeg tasta Dragoslava Kosmajca. Nas dvojica smo u odličnim odnosima i međusobno se jako poštujemo, ali su mi dosadili napisi u medijima o našim familijarnim relacijma - rekao je.

Inače, Đorđe Zafirović je imao i dosije. Kao mloletnik je robijao zbog ubistva, a u pomenutom intervjuu govorio je i na tu temu.

- Sa 16 sam ubio lokalnog siledžiju pred 500 ljudi, posle svađe koja je izbila u diskoteci u Nišu. Posle presude sam upućen u kazneno-popravni dom u Kruševcu. Pobegao sam 1999. godine, posle dve i po godine boravka u domu. Posle toga sam gotovo četiri godine bio u Švajcarskoj, u bekstvu. Njihova policija me je uhvatila i deportovala u Kruševac, svega tri dana pre početka Sablje. Trebalo je da ležim još dve godine, ali su me posle godinu dana odveli u NIš na suđenje, zbog drugog krivičnog dela. Onadne sam spektakularno pobegao. Pomoglo mi je 15 drugova, koji su pravili blokadu da me sudski stražari ne uhvate. Izleteo sam sa lisicama na leđima, a napolju me čekao drug na motociklu. Bio je haos, ceo grad je bio blokiran - ispričao je Zafir, koji je samo 15 dana kansije izrešetan. Tada je takođe ispričao i da je više puta hapšen zbog nošenja oružja.