- Što se tiče navijanja za Crvenu zvezdu, sa tim sam krenuo jo 2004. godine, ali tada sam bio dete. Kako sam zašao u neke godine, ušao sam u dublji navijački život na ulici, a tu su i tuče sa drugim grupacijama. Imam drugare koji su nastradali, koji su povređeni, a i one koji su završili po zatvorima. To je taj ulični navijački život i trenuci koje sam morao da doživim. Kada dođete na sever, uradite dobru koreografiju i to vidi pola sveta, taj osećaj je fascinantan. Iako sam ja iz dobrostojeće porodice, meni je otac bio muzičar, meni je to bilo neverovatno.