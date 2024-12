- Niko se tome nije nadao. Krivila sam sebe što sam ih taj dan pustila da ide, njegova mama što ih je zvala da dođu, moja majka što ih je pakovala. Najgore je što je moja Sara, mlađa ćerkica, došla veče pre toga, zagrlila me i pitala ko će sutra umreti — to nikada neću izbaciti iz glave. Da sam je poslušala tada, da sam joj rekla da ne lupa gluposti, nastavila je da se igra. Vrtela sam po glavi da nije nešto sanjala, ne znam, to se nikada ne može zaboraviti - dodala je.