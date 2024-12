- Svi dokazi su na mestu i stiglo je u velikoj meri do istine. To dete koje je postalo monstrum poput drugih monstruma je imalo potrebu da to javno iznese kao neki čin koji će se dopasti njegovim istomišljenicima i sledbenicima. To je nešto upečatljivo za sve slične slučajeve jer oni nemaju osećaj da je to sramota i da treba nešto da kriju i da je to nešto loše. Sama situacija da su oni izgovorili to što su uradili i da to mogu verbalno da kažu zašto su to uradili nama je pomoglo da se uverimo u istinitost i da nađemo kako se to moglo dogoditi i da shvatimo u čemu je problem - rekao je Aćimović.