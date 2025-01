Decenija rata "kavačkog" i "škaljarskog" klana , koji je inače, počeo krajem decembra 2014. i to zbog nestanka vrednog tovara kokaina iz stana u Valensiji, samo dva meseca kasnije odneo je prva žrtvu Gorana Radomana koji je ubijen u garaži na Novom Beogradu . Žrtve zaraćenih klanova padale su kao pokošene jedna za drugom i tako čitavu deceniju, da bi već sada došli do neslavnog rekorda - više od 70 izgubljenih života. Deluje da iz godine u godinu pomoću novih i mladih, regrutovanih vojnika, klanovi nastavljaju započeti rat i krvavom sukobu kao da se ne nazire kraj.

- Priznajem izvršenje krivičnog dela. Bili smo drugovi. Kad je izašao iz zatvora promenio se. Počeo je od drugova da pravi neprijatelje, pa tako i od mene. Napadao me je. Jurio me blindiranim vozilom, i maltretirao me gde god bi me vidio. Nosio je pištolj - kazao je pred sudijom optuženi Ibrahimović.