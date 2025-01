Ovo je jedna od poruka koju su pripadnici balkanskog kartela, klana koji su svetske policije označile kao najjači kada je u pitanju trgovina kokainom, razmenili putem Skaj aplikacije u feburuaru 2000. U to vreme, kako se zaključuje iz presretnutih komunikacija, pripadnici klana koji se dovodi u vezu sa švercom preko sedam tona kokaina, verovali su da su na svom vrhuncu. Uz šampanjac, podignuta tri prsta i velike planove za naredne tovare, u to vreme su proslavljali one koje su uspešno ukrcavali na prekookeanske brodove.