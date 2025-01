"Oko 17.15 minuta nakon verbalnog incidenta u kafani, Aco Martinović je automobilom otišao do nepoznate lokacije, vratio se oko 17.20 i počeo da puca na sva lica koja su u objektu. Od 17.20 do 17.24 on je lišio života četiri lica, tri ranio. Među ovim licima se nalazio i J.O. koje je zajedno sa njim pošlo u vozilo i udaljio se na drugu lokaciju u naselju Humci, gde mi u tom momentu nismo imali prijavu. U 17.26 izvršilac je bio na drugoj lokaciji, ušao u kuću pokojnih Martinovića obraćajući se rečima 'Kume ubio sam ti brata, ubiću i tebe', potegao oružje ispalio projektil, usmerio oružje u pravcu njegove supruge koja je preživela, gde prema određenim saznanjima je sada pokojni J.O. koji se odvezao s njim, sprečio da ne bude lišena života supruga sa detetom koja je pobegla ranjena u komšijsku kuću... Pokušao je da spreči da ne puca u njenom pravcu i trada je došllo do lišavanja života J.O. Ubica se nakon toga dislocirao na kuću roditelja N.M i lišio života oba roditelja i to je okvir vremenski... To je sve vreme kada dobijamo prvu prijavu 17.26 i u tom momentu imamo osam lišenih života i četiri ranjena".