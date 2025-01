Prošla godina je bila godine tuge, bola i neshvatljivog iskušenja koje sam dobila od Boga. Pomislila sam da ne može ništa gore da mi se dogodi nakon što me je kolega na radnom mestu unakazio od batina. Učila sam ponovo da govorim, a kada sam malo došla sebi i stala na noge, dočekao me je gubitak mog Stefana.

- Mogao je da me ubije. Kolega, za koga su svi znali da je problematičan, napao me je tokom radnog vremena. Ni sama nisam znala šta me je snašlo kada je počeo da me udara i vuče po lokalu.