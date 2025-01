- Sedeo si pognute glave, okrenut licem ka izlazu, lepo sam te videla toga dana preko Željkovog ramena. Ponoviću to 100 puta! Apsolutno sam sigurna. Izdajniče, znaš li koga si ti izdao, koga si ubio? Smradu, đubre! - obratila se Gavriću Svetlana Ražnatović i pljunula ga u prepunoj sudnici.

Nekoliko godina posle hapšenja Gavrića, otkriveno je da se Milan Đuričić, s kojim je pobegao iz Srbije 2006. godine, skrivao sa Gavrićem u JAR. Njega su napadači, koji do danas nisu otkriveni, 25. aprila 2018. godne likvidarili u Johanezburgu u JAR dok je u džipu čekao da se na semaforu upali zeleno svetlo.

Inače, kobnog dana u hotelu i sam ubica je teško ranjen. Na njega je pucao Arkanov telohranitelj Zvonko Mateović, ali je Gavrić uspeo da na laktovima dopuzi do izlaza , odakle su ga potom saučesnici Milan Đuričić Miki i Dragan Nikolić Gagi kolima prebacili u bolnicu u Loznici. Oni su, tokom postupka, osuđeni na po 30 godina zatvora.

- Policija je brzo uhapsila Gavrića i Đuričića, dok su Nikoliću kasnije stavljene lisice dok se skrivao u Beču. Međutim, s obzirom na to da po tadašnjem zakonu okrivljeni nije mogao da bude u pritvoru duže od dve godine bez presude, Dobrosav Gavrić i Milan Đuričić presudu su dočekali na slobodi. Redovno su dolazili na suđenja sa slobode sve do dana kada je objavljena presuda. Tog dana 2006. godine njima se izgubio svaki trag, pobegli su iz Srbije - podseća sagovornik Kurira.

O Gavriću se ništa nije znalo sve do 2011. kada je uhapšen u Južnoafričkoj republici i to posle ranjavanja. Kod njega su tada nađena dokumenta na ime Saša Kovačević, ali kako je kod sebe tokom vatrenog obračuna imao i drogu, pritvoren je i tada je otkriveno da je zapravo reč o srpskom beguncu. Srbija je odmah tražila njegovo izručenje, ali on već 14 godina vodi pravnu bitku da ne bude izručen Srbiji, tvrdeći da mu je ovde život ugrožen od takozvanih "Arkanovih osvetnika".