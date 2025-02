- Razumem da su deca u pubertetu i da se sukobljavaju, ali da ti nekog vežeš za stolicu da šutiraš, maltretiraš da staviš nož pod grlo, da mu pretiš, to je van pameti - započinje za Kurir priču majka tinejdžera koji je, kako kaže, doživeo zversko maltretiranje.

- Napadači su znali da je on sam kod kuće. Njegov otac je radio, bio je na poslu, ja na putu. On je pod pritiskom i ucenjivanjem morao da ode tamo gde su ga ti dečaci čekali. Nije znao šta ga čeka, oni su mu već tokom dana pretili rečima: "Dođi ili ćemo mi da dođemo da te ubijemo". Morao je da ode - priča Vranjanka i dodaje da je njen maloletni sin potom otišao u jednu kuću koja se nalazi na drugom kraju grada.

- Rekli su mu da sedne na krevet i da skine trenerku, pa da onda sedne na stolicu. Pitala sam ga zašto je seo na stolicu, a on mi je rekao: "Zato što sam morao, pretili su mi". Noge su mu vezali trenerkom koju je skinuo, a ruke zavezali čaršavom. Uzeli su metlu , prvo su ga maltretirali metlom, šutirali, gurali su ga, pao je sa sve stolicom, a onda su ga gazili. Povredili su mu bubnu opnu, oštetili su mu sluh i na kraju je jedan od njih izvadio nož i prelazio preko njegovog tela da ga zastrašuje. Bio je izgreban, ima i modrice. Govorili su mu da je razlog svemu tome to što ih je "izdrukao" - opisala je torturu i povrede svog sina naša sagovornica i dodala da su nasilnici njenom sinu uzeli i telefon dok su ga mučili.

- Samo jedan od njih nije učestvovao u maltretiranju. Dvojca su njegova generacija, a ostali su stariji maloletnici, srednjoškolci. Kad su videli da ja zovem oni su ga odvezali i vratili mu telefon. Zapretili su mu da ne sme nikog da pozove i ako bude rekao nekome da će da mu polome kičmu i da neće više da bude živ. On je sam potom došao kući, a tek sutradan mi je rekao šta se dogodilo, videla sam promene na njemu, uznemirenost, videla sam da mu je uvo modro. Rekao mi je da je jedva kući došao. Mnogo mi je bilo loše, ne želim nikome da se desi, ni jednom detetu ni jednom roditelju, ono što je moje dete preživelo - kaže Vranjanka.

- Sinu ću od sada stalno da pričam i savetujem ga da niko nikad ne sme takve stvari da mu radi, da to važi i za njega. Da se druži sa decom, da se deca bave sportom, a ne da se povređuju. Ne želim da iko od roditelja bude u situaciji u kojoj sam ja bila. On će da se oporavi fizički, ali da li će ta rana da zaceli na njegovoj duši? - pita se majka.

- Nikakav problem nismo imali sa njim, da se on posvađa sa bratom i sestrama, to nikad nije bilo, i kako ovo može odjednom da se desi? Suprug je mnogo emotivan čovek, njemu je bilo mnogo žao, on je sve vreme plakao kad je čuo šta se desilo, mnogo je loše podneo, ostala deca takođe - objašnjava nam.