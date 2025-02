- Bio je 14. februar 1997. godine kada je Rade Ćaldović Ćenda sa svojom devojkom Majom Pavić došao u "Klub književnika" jer je tad bio Dan zaljubljenih i on je tu sedeo s njom do ranih jutarnjih časova. Negde oko 3.20 sati Ćenta i Maja su izašli iz restorana. Napadači su sačekali da Ćenta stavi ruku u torbicu i tada mu je sa leve strane prišao ubica. On je iz automatskog pištolja ispalio kroz njegovo staklo šest-sedam projektila, a nakon toga je izvršilac došao do suvozačke strane i sa četiri metka kroz staklo ubio Maju Pavić - ispričao je Ristić.