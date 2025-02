Aleksandar Đorđević Simetrija odrastao je u Beogradu, u okolnostima devedesetih godina , kada je grad bio pritisnut žestokim sukobima između različitih krajeva. Njegov put počinje u malom lokalu na Zvezdari, ali ga je posvećenost i neumorni rad dovela do osnivanja lanca teretana širom Srbije. Danas je Aleksandar predsednik Beogradskog saveza za bodibilding i fitnes, a višestruki je reprezentativac i šampion u njemu. Njegova priča je inspirativna, od detinjstva u problematičnom

Beogradu, do uspeha i priznanja na najvećim takmičenjima, a gostujući u emisiji " Crna Hronika " na Kurir televiziji, otkrio je kako je nadvladao sve prepreke i postao simbol discipline, simetrije i snage, ne samo u sportu, već i u životu.

- Tu sam proveo dobar deo detinjstva. Odrasato sam u samom srcu Beograda. Tada sam stekao razna poznanstva koja su se održala do danas. Neki su sa ove, neki sa one strane zakona - reči su kojim je započeo svoju priču.

Sport je od malih nogu bio deo njegovog života, međutim, do životne prekretnice došlo je zahvaljujući njegovom ujaku:

- Sam početak mog bavljenja bodibildingom i sportom bio je 90-ih. Moj tata je bio fudbaler, igrao je u Partizanu, deda je bio pukovnik JNA i bio je u odboru Partizana. Obojica su bili sportski nastrojeni, te me je tata stalno terao da se bavim sportom. Jednog dana mi je ujak doneo časopise, zvali su se "Karate bilder" i "Herkules". Poželeo sam tada da krenem da treniram, a od njega sam dobio male tegove i šipku. U svojoj sobi sam krenuo sa tim treninzima, hteo sam da izgledam što bolje. Svakodnevno sam trenirao, a onda sam sa bratom doneo odluku da krenemo u teretanu.

- Sredoje Šljukić i moj sadašnji kum Srđan Adžemović Adžim su mi u životu uvek bili prijatelji, nikada ih se neću odreći. Oni su mi mnoge stvari u životu utkali, bez droge i bez alkohola. Predstavljaju jedan deo mog života, a deo do tada se odnosio na to da ja moram nešto da uradim, da ne dođem kući gde nemam struju. Grejao sam vodu kod komšinice da bih mogao da se okupam. Sada sam milioner i baš me briga šta ko misli i šta ko priča.