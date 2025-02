- To, spremi da se Fitilj digne kad izađe na kapiju, mora on špijati. Nemoj da se to širi ti samo znaš i to je 1/1 kao sve što ti rečem. Ono što je Mustafa pričao sve treba ispratiti, jer je istinu pričao. Jelenak selo... Možeš li Fitilja vatati i da se isprate te jame što je Mustafa rek’o, onaj Bubanja je kopao te leševe Bulatovića i Sjekloće, špijaće na dva šamara - piše šef kavačkog klana.