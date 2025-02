“Ni General ne smije još dugo da živi, jer ne daj bože da krenu da upada murija da traže nestale, on se mora ubiti svakako. I ne pucati u go***, nego zadaviti da ne krvari”, napisao je on Kašćelanu 18. oktobra 2020. godine.

Dogovaraju se i da Cetinjanin “čisti” put ubicama koji će Radulovića premestiti od Spuža do Kotora, ali i onima koji treba da dovezu automobil do limara.

Nekoliko sati kasnije dogovorili su se da Kaluđerović čeka ekipu na Kamenici, a da će ih do tu ispratiti momak koji zna put preko Beri. Cetinjanin, prema planu, prati ekipu do 19. krivine na putu Lovćen - Kotor i “samo mu kažem da vozi”...

“Neka tu krv isprska kisjelinom, da ako je neko pred radionicu ne vidi. Najbolje da Veljaš to auto uzme i doveze. Brate, on to ne može sjutra, ima da radi od zore da razmakne druga auta da bi to ubacio u posebnu garažu”, objašnjava Kaluđerović.