- Tim kriminalnim radnjama su oštetili Republičku direkciju za robne rezerve (RDRR) za 166 miliona dinara, a stečajne poverioce AD “Makovica” Mladenovac, koje je u stečaju, za više od 57.7 miliona dinara. Uhapšeni su Direktori u „Best Seed Producer“ doo Feketić D.P. i M.M, kao i zaposleni u tom privrednom društvu D.I, N.M, D.O, B.Š, N.N, faktički vlasnik AD „Makovica“ Mladenovac i „Agora“ doo Mladenovac M.V, faktički vlasnik „Mips Pro Plus“ doo Beograd G.G, formalni vlasnik „Mins Pro Plus“ doo S.Đ, faktički vlasnik „Šeboj Fanđo“ doo Kruševac M.N, formalni vlasnik „Šeboj Fanđo“ doo Kruševac V.J, direktor „Medija-Networks“ doo Novi Sad N.J. i direktor preduzeća „FBN Qube“ doo Novi Sad Đ.D. - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

On je ukazao je da će protiv osumnjičenih biti sprovedena istraga zbog sumnje da su izvršili krivična dela Prevara u obavljanju privredne delatnosti i zloupotreba položaja odgovornog lica, kao i da će tužilaštvo naložiti sprovođenje finansijske istrage protiv osumnjičenih i sa njima povezanih lica.

Postoje osnovi sumnje da je D.P. u saivršilaštvu i uz pomaganje ostalih osumnjičenih, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za PD “BSP” doo Feketić, doveo u zabludu odgovorna lica RDRR tako što je u periodu od 2016. do 2019. godine zaključivao sa RDRR godišnje Ugovore o razmeni semenske pšenice za merkantilnu pšenicu.

On je, kako se sumnja, u ugovorima u tom periodu lažno prikazivao da im je preneo u vlasništvo ukupno 23.665.000 kilograma semenske pšenice dostavljanjem fiktivne dokumentacije i to deklaracija o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja i izveštaja o ispitivanju semena poljoprivrednog bilja, a sve to kako bi “BSP” ispunilo pomenute ugovorne obaveze i preuzelo merkantilnu pšenicu u razmeri 1:1.8 od RDRR u ukupnoj količini od 42.600.000 kilograma merkantilne pšenice.