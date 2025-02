- Molim još jednom i to po ne znam koji put, da se mom branjeniku Azri Šabanović ukine pritvor u kom se nalazi nepune dve godine. Ona je ranije objasnila da nema nikakve veze sa događajem. Podsetiću da je ona uzoran student i da je uhapšena u studentskom domu. Njoj pritvor izuzetno teško pada i zato tražim da joj se zameni kaznom zabrane napuštanja stana - rekao je branilac Šabanovićeve i priložio pasoš okrivljene kao sudski depozit, navodeći da ne postoji mogućnost od bekstva.

- Nemam nikakve veze sa zločinom, ja sam uzoran student Političkih nauka. Planirala sam da upišem i Pedagoški fakultet, a boravak u pritvoru mi to onemogućava, pogotovo što, kao što sam rekla, nemam veze s ovim - rekla je Šabanovićeva ranije i dodala da zatvor utiče na njenu budućnost.

Inače, Azra je optužena da je zajedno sa svojim dečkom Markom Pjanovićem učestvovala u zločinu tako što su egzekutorima obezbedili automobil koji je korišćen u likvidaciji. Njih dvoje su se, takođe, navodno dogovarali preko SMS poruka sa Radoševićem da se kobnog dana nađu na pumpi gde je on i likvidiran.

- To jutro sve se izdešavalo iznenada. Marko mi je rekao da krenem s njim kako bih mu pomogla, ja tada nisam znala gde idemo, niti sam ga pitala. Na putu do Kraljeva išli smo autom koji je Marko iznajmio u Beogradu, stali smo negde da ručamo i tada mi je rekao da idemo u Kraljevo po auto njegovog druga - rekla je Šabanovićeva i dodala da je sporni golf ona dovezla do Beograda dok je ispred nje iznajmljenim vozilom išao Pjanović.