Jedan od Tikićevih sinova, Aleksandar, koji je vlasnik pumpe u selu Jasenovo, ima prijavu u policiji zbog zlostavljanja i maltretiranja maloletnika . Tri maloletnika stara 15, 14 i 12 godina opljačkala su benzinsku pumpu 25. avgusta 2024. godine u selu Jasenovo , a iz objekta su ukrali energetska pića i novac. Dva dana kasnije, deca su preživela pravi horor kada ih je, kako se sumnja, Tikićev sin, vlasnik pumpe pretukao i terao da "za kaznu" na ćelavo šišaju jedan drugog dok je on to snimao telefonom!

- Tukao ih je i šutirao, a pridružila mu se i sestra Milica. Jednom detetu je slomio nos, pa ga je polivao vodom iz creva da bi isprao krv. Tortura ni tada nije prestala, već je decu opet stavio u kola i odvezao ih kod frizera da ih ošiša za kaznu . U salonu je bila gužva, pa je on kupio mašinicu za šišanje - ispirao je tada potreseni čovek i objašnjava da je iživljavanje nad decom tada nastavljeno.

- Odvezao ih je do svoje pumpe u selu, izneo stolicu i naredio im da jedan drugog šišaju na ćelavo! Deca su to uradila, šišala su jedan drugog i plakala - rekao je on.