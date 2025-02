Pored Srbina, na optuženičkoj klupi nalazi se Daniel M., državljanin Albanije, dok je treći saučesnik, Džesper K., državljanin Danske, već osuđen i to na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Naime, Danac je u februaru 2024. godine u zamenu za blažu kaznu priznao zločin.

Na osnovu sklopljenog sporazuma osuđen je na 40 godina robije. Kako pišu mediji sa Malte, on je u utorak doveden iz zatvora u sud, gde je svedočio u postupku protiv Srbina i Albanca.

Kako je dalje naveo, dan pre pljačke Albanac i on su se vozili i sreli su Srbina, te mu obrazložili svoj plan za pljačku.

- To je uobičajena stvar kad radite nešto što ne biste smeli da radite, sigurnosna mera da vas ne prepoznaju... Spremali smo se za krivično delo, pa smo promenili registarske tablice - objasnio je i rekao da je automobil koji su koristili obezbedio Albanac, te da nije znao da je ukraden.

- Na dan pljačke smo dugo kružili autom oko stana. Daniel M. je vozio, Viktor D. je bio suvozač, a ja sam sedeo pozadi. Parkirali smo u sporednoj ulici da ne budemo sumnjivi. Daniel M. je potom prvi krenuo do vrata stana i sa sobom je nosio torbicu, koju je uvek imao sa sobom. Ja sam krenuo za njim i bio sam na pola puta do ulaznih vrata kada sam začuo zvono. Onda je Daniel M. razgovarao sa osobom koja je otvorila vrata. Bio sam predaleko da bih čuo razgovor, ali sam čuo muški glas. U početku je to bio normalan razgovor, a kada je Daniel M. ušao i kada su se vrata zatvorila, pretvorilo se u vikanje. Onda sam čuo "bam, bam, bam" - opisao je zločin Džesper K. i dodao da je potom prišao vratima i pozvonio.