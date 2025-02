Slušaj vest

Navršilo se godinu dana od brutalnog ubistva Stefana Savića (23), MMA borca i reprezentativca Srbije. Njega su u noći između 24. i 25. februara 2024. godine na Dorćolu u Beogadu nasmrt izboli, kako se sumnja, Marko Daničić i Vasilie Gačivić. Osumnjičeni se od tada nalaze u bekstvu i policija ne može da im uđe u trag. Sumnja se i da su odmah posle zločina našustili Srbiju.

Porodica i prijatelji na godišnjicu ubistva okupili su se ispred beogradske Palate pravde, drežeči u rukama Stefanove fotografije. Kako Kurir saznaje, porodicu je primio prvi zamenik glavnog tuižoca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i rukovodilac odeljenja za opšti kriminal koje vodi istragu.

- Porazgovarali su o toku istrage, a porodici je ukazano da je za osumnjičenima raspisana poternica i da je sada na policiji da pronađe, uhapsi i privede pravdi okrivljene - kaže naš izvor.

U znak sećanja na ubijenog sportistu danas se oglasio i MMA Savez Srbije. Uz Savićevu fotografiju napisana je emotivna poruka.

- Danas se navršava godinu dana otkako nas je napustio Stefan Savić - naš reprezentativac, svetski medaljaš, sportista čije su hrabrost, posvećenost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag. Njegova dobrota, poštenje i ljubav prema sportu, životu i ljudima bili su inspiracija svima koji su ga poznavali. Otišao je prerano, na način koji nikada nećemo moći da prihvatimo. Svojim životnim delima nas je zadužio da čuvamo uspomenu na njega i da se trudimo da vrednosti koje je živeo ostanu deo nas - napisao je Savez na društvenoj mreži Fejsbuk.

Oni su se nastradalom Stefanu i zahvalili i napisali da ga nikada neće zaboraviti.

- Stefane, hvala ti za sve što si dao sportu, prijateljima, životu i svima koji su te poznavali. Nikada te nećemo zaboraviti. Počivaj u miru.

Podsetimo, Stefan Savić ubijen je u noći izmedu 24. i 25. februara 2024. godine na Dorćolu. Od zločina je prošlo tačno godinu dana, a od osumnjicenih za ubistvo, Vasilija Gačevića (23) i Marka Daničića (23), nema ni traga ni glasa!

Osumnjičeni počinioci nalaze se u bekstvu, a poslednja informacija koja se pojavila u medijima jeste da se nalaze u jednoj od zemalja Centralne Amerike. Međutim, te informacije nikada nisu zvanično potvrđene. Pisalo se i da su osumnjičeni odmah nakon ubistva Stefana Savića otišli u stan kod jednog od njih, a zatim pobegli na Kosovo, gde su navodno nelegalno prešli administrativnu liniju, ali zvaničnih potvrda nikada nije bilo.

Vasilije Gačević i Marko Daničić Foto: MUP Srbije

- Otac jednog od ubica rekao da je "eto, pogrešio u vaspitavanju svog sina". On je pogrešio, a ja nisam. Svog sam sina lepo vaspitala, pa sam kažnjena za ceo život.Pitamo se da li je zaista moguće da se godinu dana roditelji nisu čuli sa svojom decom, ma dajte.. Ja bih do mog otišla puzeći. Eto kakav su odnos imali. To što se ne predaju i ne odgovaraju za ubistvo koje su počinili dovoljno pokazuje kakvi su monstrumi i neljudi - rekla je Jasmina.

Podsetimo, Savića su odbegli Daničić i Gačević kobne noći napali najpre ispred jednog kluba, da bi ga potom jurili niz ulicu. kada su ga sustigli, batinama su ga oborili na asfalt, a onda su ga ubadali do smrti. Obdukcija je pokazala da je ubijeni MMA borac imao preko19 ubodnih rana po celom telu. Zločin su snimile kamere sa okolnih zgrada, a kamere su snimile i lica ubica!

- Da te javno pred kamerama ubiju i šutiraju dok ti ležiš, a pritom nećeš da se braniš, kakve su to zveri, recite mi?! - isprićala je ranije potrešena majka.

Jasmina Savić od dana kada je izgubila sina, zajedno sa svojom porodicom prolazi kroz ogromnu patnju i bol. Ranije nam je, u svojoj potresnoj ispovesti, otvorila dušu i rekla nam kroz šta sve prolazi.

- Nema dana da ne odem na groblje. Znam da je on telom dole, ali njegova duša živi i on će uvek biti u našim srcima. Nikada više neću spokojno spavati, nikada se više neću smejati, a život bez smeha nije život. Utehe nema, to je bol koja ne prolazi i ne može da se opiše rečima. U bolovima sam, a nisam bolesna, povraća mi se, muka mi je, plačem svakodnevno iz sveg glasa. Naša porodica i ja osuđeni smo na bol za ceo život - pričala nam je kroz suze Jasmina.

Kako je ranije ispričala neutešna majka, nekoliko dana nakon ubistva javila joj se majka jednog od počinilaca, Vasilija Gačevića.

- Javila mi se Gačevićeva majka početkom marta da mi izjavi saučešće. Rekla mi je tada: "Doći ću da me ubiješ". Nisam ubica, meni mog sina ne može ništa da vrati. Trebalo je da razmišljaju kako vaspitavaju svoju decu. Moj Stefan je bio dete za primer. Pomagao je svakome. Kada vidi na ulici da je neka tuča, on stane autom, pa izađe da razdvaja, da zaštiti onog ko je maltretiran. Takav je bio on - kaže majka.

Motiv ubistva Stefana Savića

Jasmina je tada otkrila da je najverovatniji motiv ubistva Stefana Savića tuča koja se dogodila pre par godina, a u kojoj je od strane ubica pretučen njegov drug.

- Motiv ubistva je njihov bolesni ego. Pre par godina, pretukli su Stefanovog druga. Lice mu je bilo osakaćeno, a onda su ga bacili u hladnu reku. Stefan je prišao da ga zaštiti, pitao ih je "Zašto to momci radite", na šta su mu oni odgovorili: "Sad ćemo i tebe". Stefan je ušao u reku i izvukao druga. Bilo im je krivo što je Stefan ušao u reprezentaciju i ubili su ga, uspeh jakih uvek boli neuspešne - rekla je Jasmina.

Inače, krvavi pir odbeglih mladića pokušao je da spreči slučajni proznnik, Stefan Marković. On je prolazio Dunavskom ulicom i video je da dvojica tuku jednog mladića koji se ne brani. Prišao je da mu pomogne, ali su napadači tada i njega izboli. Marković je svojevremeno za Kurir opisao kobnu noć.

- Žao mi je što nisam stigao nekoliko minuta ranije, da je bilo sreće možda bi Stefan danas bio živ! Bio sam u svom lokalu i krenuo kući. Pošto sam bio motorom, drug me je povezao automobilom. Prošli smo pored noćnog kluba i skrenuli u Dunavsku kada sam iz kola video momka kako leži. Bilo mi je jasno da mu je potrebna pomoć i da nije dobro. Uspeo sam drugu samo da kažem da zaustavi kola i bez puno razmišljanja sam istrčao da mu pomognem. Video sam dvojicu koja mu nanose povrede, verovao sam da mogu da mu pomognem i zbog toga sam odmah potrčao ka napadačima, da ih sklonim od momka kom je bilo loše - ispričao je i dodao da je napadač tada napao i njega.