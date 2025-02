Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru okrivljenom Seadu se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, za šta je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina do doživotne robije.

Postupajuća tužiteljka navela je u optužnici da je Sead ubistvo izvršio na lukav i podmukao način , tako što je 7. februara uveče pozvao N.D, partnera svoje bivše supruge R.K. da se vide u Karajukića Bunarima kako bi "rešili razmirice" oko brige o deci koju je on imao sa R.K.

Vozilom se dovezao do sela Međugor gde ga je izbacio iz auta i naneo mu povrede nožem u predelu vrata, a potom telo N.D. bacio u bunar i prekrio ćebetom. Ukupno je, prema navodima optužnice, Sead Z. žrtvi naneo 34 rane nožem po gotovo svim delovima tela.

Nakon toga se žrtvinim automobilom dovezao do Novog Pazara gde je oprao tragove krvi sa vozila, a potom od rođaka E.H. pozajmio novac kojim je kupio autobusku kartu do Austrije, gde je dve nedelje kasnije uhapšen.

Iznoseći odbranu Sead Z. je rekao da priznaje da je ubio N.D, ali da ne prihvata kvalifikaciju da je to teško ubistvo i da to nije uradio na svirep i podmukao način.