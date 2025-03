- Ubrzo nakon njegovog dolaska, oni su se sukobili oko para jer je ona želela da obnovi kuću nakon majčine smrti, a on joj je to zamerao. On nije bio za to da ona ulaže u tu kuću. Tražio joj je novac koji je imala, ali ona nije htela da mu da. Posvađali su se u dvorištu i on je u jednom momentu izvadio nož i ubo je u grudi - rekao je tada jedan od rođaka pokojne žene.