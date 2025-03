Telo Ane Marije Knežević Henao, američke državljanke kolumbijskog porekla, koja je bila udata za Srbina Davida Kneževića, otkad je nestala 2. februara 2024. godine, do danas nije pronađeno. I pored toga, Knežević se tereti da je umeštan u njenu otmicu i ubistvo u Španiji, a do sada su pronađeni brojni dokazi koji ga povezuju sa tim događajem. On se nalazi u pritovru, a policija sklapa mozaik zločina koji je po svemu sudeći bio dugo planiran.