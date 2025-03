- Čim padne mrak, ulične prostitutke možete da nađete na mestima na kojima se tradicionalno okupljaju u Beogradu, a to su Plavi most, Pančevački put, Ulica Gavrila Principa, park kod Ekonomskog fakulteta... One se ovom poslu odaju zbog droge ili životne egzistencije, većina su zavisnice od narkotika, iz disfunkcionalnih i razorenih porodica s veoma lošim materijalnim statusom, a mnogo njih je i nepismeno - navodi izvor Kurira.

- To su studentkinje, domaćice, zaposlene ili nezaposlene žene, ima i mlađih i starijih osoba. Kada ljudi zamišljaju elitnu prostitutku, obično imaju u glavi sliku mlade, sređene, botoksirane devojke koja sebi može da priušti skupe tretmane, sa silikonima u grudima, usnama, zadnjici. Ima takvih, ali one su zapravo u velikoj manjini - kaže naš sagovornik.

- One imaju svoje posrednike, makroe, koji ih nude na "tržištu". Makro u takvoj vrsti prostitucije nije nasilnik koji tuče žene i maltretira ih i primorava na seks. To su zapravo posrednici koje je sa prostitutkama spojio zajednički interes . Oni pronalaze klijente u klubovima, restoranima, hotelima ili poslovnim sastancima i angažuju devojke s kojima sarađuje. Ti makroi vode računa jer svaka prisila ili primena sile dobija dimenzije trgovine ljudima, za šta su zaprećene mnogo ozbiljnije kazne nego kada je reč o posredovanju u prostituciji. Dokle god ima devojaka koje će se prostitucijom baviti dobrovoljno, nema potrebe da neko ulazi u ozbiljnije krivično delo - kaže naš sagovornik.

- Ako su medijski eksponirane, one mogu da dobiju dobiti mnogo više para. Najčešće se taj novac meri u stotinama evra, ali to zavisi od toga da li su angažovane na pola sata, sat ili duže. Cena usluge kod elitinih prostitutki je oko 150 do 250 evra za sat vremena, ali bilo je slučajeva da je od klijenata naplaćivano i do 3.000 evra za noć! Naravno, kao kod svakog pregovaranja, i ovde postoji mogućnost, uslovno rečeno, popusta. Ako neko, na primer, angažuje tri-četiri devojke, cena se smanjuje. Za elitnu prostituciju presudna su poznanstva, teško da neko može da se probije u taj najviši nivo prostitucije, a da nema nikakva poznanstva - naglašava izvor Kurira.