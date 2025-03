- Brajkovića sam prvi put videla kada je pristupio u Zavod, tada sam ga pregledala kao i sve zatvorenike, imao je pritisak, rekao mi je da je sklon alkoholu i odmah mi je zatražio bensedin. Videla sam da je to čovek koji je bio izuzetno zapušten, živeo je sam i već je bio u godinama. Dan pre nego što je preminuo pregledala sam ga nakon što me je obavestio komandir da je Brajković rekao da je prethodne večeri pao. Videla sam da ima neko crvenilo na čelu, a potom sam pregledom ustanovila da ima jednu staru povredu i dve nove, i to je zadobio kako je rekao kada se okliznuo i pao - ispričala je danas okrivljena lekarka.