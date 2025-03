- Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je istragu protiv njega zbog sumnje da je 31. maja prošle godine silovao K. A. Navodno, on se sumnjiči da je u porodičnoj kući u Nikšiću seksualno zlostavljao devojku, koju je namamio pod izgovorom da treba da obavlja poslove čišćenja kuće, a potom joj je tokom vožnje do njegove kuće pretio da mora da radi sve što joj se kaže, da mora da se uda za njega i da će joj ubiti braću ukoliko ne bude postupala po njegovim nalozima. Devojka ga je policiji prijavila 25 dana kasnije, i policija je pokušala da ga privede, ali je on tada pobegao - podseća izvor.