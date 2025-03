Za nedelju dana došlo je do četiri požara koji su odneli ljudske živote, te se nameće pitanje kako zaustaviti crni bilans i sprečiti da dođe do požara?

- Ljudi ne čiste oko šporeta ništa. Nikad ga ne pomere. Natopi se kabl koji stoji dole u masti. On ispuca i dođe do samog provodnika. Tim stalnim varničenjem zapali se mast. Ulje se zapali, pređe na farbu i to je takva eksplozija i takva brzina požara da je to neverovatno - kaže električar Vojo Bojić.