- Pošto se čula sa majkom telefonom 15 minuta pre događaja, mama kada je pozvala nju, tada je sestra ulazila u dvorište i rekla je da se raspravlja sa njim i da se čuju posle. Sestra je posle nekoliko minuta, a znala je da će biti svađa jer su se stalno svađali, ali bez tuče ili bilo čega sličnog, krenula sa njenim sinom, a kada su došli do kapije videla je njega da nešto radi po dvorištu. Nije mogla od betonske ograde da vidi mamu. Kada je prošla malo, videla je da nešto stoji ispod njega, on je bio nad njome i davio je, sestra je istrčala iz auta, i kada je bila na pet metara, videla je da je to mama. Prvo je krenula korak, pa je pala, ustala, a on je odmahnuo rukom da beži. Ona je potrčala ka njemu, pokušala da ga odgurne od nje, opet je pala, sestričin mali je podigao nju, pa su krenuli ka automobilu, a majka je već bila mrtva, a on je nju i dalje davio. Sestra je otišla do auta da pozove policiju i hitnu, ali je naišao sin od tog monstruma, sestra moja mu je rekla šta se desilo, pa su zajedno otrčali tamo, odvojili ga od nje u jednom momentu, ali je on ponovo počeo da je davi. Taj monstrum je rekao mojoj sestri "eto, ubio sam ti majku, sve mi je uzela".