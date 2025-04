Radulović je, podsetimo, uhapšen 26. marta u iznajmljenom stanu na Čukarici, i to po crvenoj Interpolovoj poternici, koju je za njim raspisala Crna Gora. Za njim se tragalo zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dve godine i tri meseca zbog krivičnog dela napad na službeno lice, kao i zbog kazne od tri meseca koliko mu je ostalo da dosluži zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti. Pored toga, Radulovića je tražen jer se protiv njega vodi postupak zbog stvaranja kriminalne organizacije, podstrekavanje na teško ubistvo, zelenašenje kao i silovanje.

- Neću u Crnu Goru. Protiv mene se vodi montirani postupak, za dela koja nisam učinio. Sve je to zbog političkog progona, moj život je ugrožen u Crnoj Gori. Nisam bežao niti se krio, došao sam u Srbiju da se lečim, moje zdravlje nije dobro. Zbog toga sam iznajmio stan u kom sam boravio - izjavio je, kako smo ranije, pisali, Radulović i potom, navodno, tražio da se brani sa slobode.

- Više državno tužilaštvo u Podgorici pokrenulo je istragu protiv njega zbog sumnje da je 31. maja prošle godine silovao K. A. Navodno, on se sumnjiči da je u porodičnoj kući u Nikšiću seksualno zlostavljao devojku, koju je namamio pod izgovorom da treba da obavlja poslove čišćenja kuće, a potom joj je tokom vožnje do njegove kuće pretio da mora da radi sve što joj se kaže, da mora da se uda za njega i da će joj ubiti braću ukoliko ne bude postupala po njegovim nalozima. Devojka ga je policiji prijavila 25 dana kasnije, i policija je pokušala da ga privede, ali je on tada pobegao - podseća izvor.