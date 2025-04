- Najbolnija tema koju sam podelila sa medijima je to što su mi oduzeli ćerku i dali mi zabranu prilaska. To je trebalo da se oduži, ali moja prič aje odjeknula, žalba je bila uložena i posle duge borbe mi je vraćena. Želim da se zahvalim Kuriru što se čula moja strana priče i moja istina, kao i voditeljki Slađani Nedeljković, koja je predivna. Žene ne treba nikada da odustanu, nama je u DNK usađeno da se borimo do kraja - rekla je ona.