"Udaren je u prednje noge, u pozadini glave, puklo mu je teme. Sve zbog bahate vožnje"

Slušaj vest

Po povratku iz škole, 25. januara 2022. godine, 15-godišnji tinejdžer prelazio je ulicu. U tom trenutku na njega je naleteo automobil, kojim je upravljao sveštenik.

Poginuo je na licu mesta, čak i nakon tri i po godine od njegove smrti, krivac i dalje na slobodi. Miroslav Radosavljević, otac žrtve, dao je svoju ispovest za Kurir televiziju, a kako kaže, samo traži pravdu za svoje dete.

- Moj sin je bio u školi, bilo je 19:10, ja sam ga zvao, bio je na autobuskoj stanici, čekao je autobus. On je uvek dolazi kući do osam, ja sam ga čekao. U poslednjih 20 do 25 minuta komšinica mi je javila da ga je udario auto. Ja sam mislio, dobro nije ništa strašno, ajde zakačio ga je auto. Supruga i ja smo potrčali da vidimo kakvo je stanje. Tamo gde je udaren moj sin nije bio ni zaustavljen saobraćaj, niti je išta ukazivalo na to da je došlo do udesa.

TEŠKA ISPOVEST OCA: Tinejdžer (15) poginuo nakon što je sveštenik autom naleteo na njega Izvor: Kurir televizija

On kaže da je sveštenik vozio bahato, oko 150 na sat, a da je njegov sin bio na levoj strani ulice, dakle nije bio iza autobusa.

- Mišljenje veštaka je takvo da su namestili sve da ne bude kao što su pričali. Bili smo na par suđenja i imao sam svedoke da je bio na levoj strani. To sud nije razmatrao. Sudija nije smatrala tako, nego po mišljenju veštaka, a treba da sluša šta kažu svedoci. Nije uzela u obzir svedoke koji su sa njim bili u školi - kaže Radosavljević.

- Samo hoću pravdu za svog sina, da nije bio on kriv, već bahata vožnja sveštenika. Nije mi izjavio saučešće 18 meseci, do prvog suđenja. Niko od njih me nije kontaktirao ni pitao, kao da je ubio nekog kera, nikome ništa. Zato što je on sveštenik, a ja Rom. Svi su na njegovoj strani, i sud i zakon.

Otac kaže da je sveštenik oslobođen, a da je Apelacioni sud nakon uložene žalbe organizovao još jedno suđenje:

- On je na drugom suđenju ponovo oslobođen, pored tri svedoka. Iako je autobus već otišao. Kada je on udaren, otac tog sveštenika je došao sa javnim tužiocem na mesto i zvao novinare u Loznici dok sam ja plakao i jaukao u bolnici. Izjavio je da je tinejdžer iza autobusa udaren autom. To je puklo na sve televizije i novine. To je moj jedini sin, jedinac, nisam imao nikog drugog, to je smak sveta za mene. Veći udarac nisam mogao da imam.

Foto: Kurir Televizija

Radosavljević kaže da je sveštenik bio u pritvoru 6 dana, pa navodi i da su mu u policiji rekli da su svi dokazi predati sudu, ali da on nikada nije video čak ni dokaze obavljenog alko-testa.

- Udaren je u prednje noge, u pozadini glave, puklo mu je teme. Sve zbog bahate vožnje. Vozio je u naseljenom mestu. Mi smo i dan danas nakon tri i po godine na terapiji, moja žena je imala dva infarkta. Živimo samo zato što moramo da živimo. Isteraću pravdu i tužiću ga i privatno. Ne može neko da ubije nekoga i ne odgovara. Veštaci još ništa nisu utvrdili, oni su pomerili auto. Da je on kočio, on bi se prevrnuo, ali nije bilo tragova kočenja. Njegova žena je lagala na sudu, sve tri njene izjave su se razlikovale.

On kaže da je žena sveštenika rekla da su vozili 50 kilometara na sat, prvo tvrdila da su primetili autobus, a da dečaka nisu videli, dok se izjava kasnije menjala.

- Zvao sam parohiju i on je i dan danas pop ili veroučitelj, na svako suđenje dolazi u crnoj mantiji. Moj sin je bio radan, voleo je fudbal i školu, brao je maline i kupine, ništa mu nije bilo teško. Svi su ga znali po sportu, bio je među boljima, nikada nije prošao pored nekoga da ne kaže "dobar dan", uvek sam ga vaspitao da bude dobar dečko. Pravda će pobediti, danas ne vredi imati novac, ako ubiješ, moraš da odgovaraš - kaže otac dečaka.

Ukoliko vam je učinjena nepravda ili ste pretrpeli neki vid nasilja, možete nam pisati na e-mail crna.hronika@kurir.rs. Otvoreni smo za ispovesti i spremni da vam pružimo podršku i pomoć.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs