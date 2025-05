Prevara se, kako tvrdi Drago, dogodila tokom pandemije – tačno 20. juna 2020. godine, kada je izvesna hrvatica podigla celokupan iznos sa računa. Porodica, međutim, o tome nije imala nikakvu informaciju sve do januara 2024, kada su iz banke konačno obavešteni da novac više ne postoji. Do tog trenutka, nisu ni mogli da dođu do sredstava jer ostavinski postupak još nije bio zaključen.