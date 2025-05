"Dobiti toliko pozitivne energije od ljudi u Beogradu, Srbiji, svih mogućih nivoa, do patrijarha sa kojim sam razgovarao i ostao u fantastičnim odnosima, ja policajce zovem prijateljima"

Nakon pet meseci potrage, njegovo telo pronađeno je u Dunavu kod Ade Huje. Posle tri godine od tragično završene potrage, njegov otac, Nenad Periš, odlučio je da govori za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji.

- Ima dana kada je sve više-manje u redu, ali ima trenutaka kada se ponovo vratiš u stanje koje je bilo dok sam bio u Beogradu i tražio sina. Tako će biti do kraja života. Osećaji i emocije nisu ništa manji nego što su tada bili. To je moj život i moj put, čovek gradi sebe kroz iskustva u životu, a ta tragedija je meni obeležila kompletan život, moj pogled na prošlost, moju budućnost i sadašnjost. Kao roditelj nosiš to u srcu i boriš se sa time.

On dodaje da traži svoje utočište u veri, pa je rekao:

- Izgubio sam nešto čemu sam se radovao, za šta sam živeo. Kada to gubiš, emocija je negativna, sve to je očekivano. Uz najiskreniju veru ima puta i čovek je mora pronaći i ići napred. Mi i dalje živimo zajedno i naš odnos je odnos oca i sina, možda smo sada više partneri. Nekad pomislim kako vreme prolazi i fizički se menjamo, nekada mi piada na pamet da ona slika koju pamtim bi bila malo drugačija. To su te mašte. Nemam neki poseban momenat, zavisi gde se nalazim ali činjenica je, kao što mi je jedan sveštenik rekao, da ćemo zauvek biti zajedno. Tako i jeste, mi smo zajedno.

Otac kaže da svako nastavlja da živi na svoj način, u svojim mišljenjima i sećanjima, ali kaže i da izbegava da priča o ovome.

- Svi živimo sa Matejom, on živi sa nama. Na ovakve dane dođe momenat da fizički nije tu, ali zapravo tu je. Neprestano je tu. Često kao otac popričam sa njim. Ne znam da li je to moja slabost, nije me ni briga. To je borba, svako ima svoj način. Čekam dan kada ćemo se ponovo sresti, u molitvi sam i onda sam potpuno miran. Nekada me emocije ponesu, kao sad.

Nenad Periš kaže da se čovek nikada ne može oprostiti od svog deteta, a da u tim momentima čovek bude toliko osetljiv da oseća sve oko sebe:

- Osećate svaku emociju koja se oko vas dešava. Dobiti toliko pozitivne energije od ljudi u Beogradu, Srbiji, svih mogućih nivoa, do patrijarha sa kojim sam razgovarao i ostao u fantastičnim odnosima, ja policajce zovem prijateljima. Čujemo se za sve praznike. Ja mislim da oni nisu svesni koliko su dobri ljudi. Imao sam priliku da taksista stane na ulici i da moj broj, kaže ako vam nešto treba slobodno me zovite. Čovek na Terazijama mi je rekao "imam stan, ako nešto treba, tu sam". Ljudi sa televizija, jedna televizija kaže imam hotel tu možete da živite. Najboljeg čoveka sam sreo na Adi Ciganliji, stariji gospodin, rekao mi je "sve vreme razmišljam šta da Vam kažem dok ste dolazili prema meni, ali ne znam šta da vam kažem. Ipak, ako mogu, nešto bih vam poklonio". Dao mi je jednu čokoladu. On mi nije poklonio čokoladu, nego sebe, ceo svet, sve što je mogao.

Protivio sam se njegovom odlasku u Beograd i onda se dogodilo ono najgore...

Tri godine posle velike tragedije u kojoj je izgubio sina, Nenad Periš otvorio je dušu pre par meseci i za naše medije izjavio:

- Svaki dan je novi dan, hodam napred, postoje trenuci koji su teži, emotivniji... Bogu hvala Matej je nađen, sahranjen. Znam gde je moj sin, ali što je važno znam da ćemo se sresti i to je jedina istina.

Drugovi sa kojima je to veče bio u klubu tek pred zoru su primetili da ga nema i rano ujutru obavestili porodicu i policiju. Otac je odmah došao u Beograd i sve do 18. maja 2022. godine svaki minut tražio nove informacije o sinu.

- Kao roditelju teško mi je bilo da prihvatim činjenicu da se mom sinu nešto teško rekao bih grozno dogodilo. Kako je vreme prolazilo tako sam i ja osećao i bio svestan ishoda. Molio sam Boga da ga nađem. Danas znam gde je Matej i znam da ćemo se ponovo sresti - priča Periš.

Doček Nove godine koji se pretvorio u agoniju

Splićanin Matej Periš (27) sa društvom stigao je u Beograd 30. decembra 2021. kako bi proslavili Novu godinu, ali umesto pesme, lepih želja i dobrog provoda doživeli su pravu agoniju, jer je on jednostavno nestao nakon što je napustio klub u Beton hali. Odjeknula je potom vest kako u Srbiji i Hrvatskoj, tako i celom regionu, da se mladom skiperu iz Splita gubi svaki trag.

Spletom nesrećnih okolnosti, podsetimo, Splićanin je te večeri u majci kratkih rukava ušao u reku Savu, a njegovo telo nađeno je nakon pet meseci, tačnije 18. maja 2022. godine kod Ade Huje na Karaburmi u Beogradu.

- Stvari su pošle po zlu pa je Matej veče uoči dočeka Nove godine, iz za sada nepoznatog razloga istrčao iz kluba u Beton hali gde je bio sa prijateljima i uputio se Karađorđevom ulicom ka Brankovom mostu, gde je pokušao da zaustavi taksi vozilo. S obzirom da u tome nije uspeo trčećim korakom nastavio je ka Travničkoj ulici, gde je prema snimcima nadzornih kamera kod Save promenade sišao niz stepenice i ušao u reku - podseća naš sagovornik.

