- Teško je izdvojiti jednu stvar po kojoj ga pamtim, živite sa životom koji je nekako prošlost, a u principu je sadašnjost i budućnost. Iste stvari okrećete po glavi, sećam se sličnih situacija, zamišljam budućnost. Javljali su mi se roditelji sa sličnim pričama, svako od nas ima brige bez obzira kako to podnosimo i svako očekuje razumevanje. Dakle, razmenjivali smo mišljenja, ali de fakto je čovek u tim trenucima najčešće sam, to mu ostane, ali pomoć ljudi i saosećanje kada vas ljudi bodre, ipak pomaže i tada čovek oseti da na kraju krajeva nije sam, to je ipak život sa kojim putuješ i tražiš utehu u veri. Jedino to daje snagu da se korača napred.