- Proveo sam godinu i po dana u dva različita zatvora u Evropi. Prvi put sam bio u austrijskom zatvoru . To je istražni zatvor gde ste zatvoreni 23 sata dnevno, a imate samo sat vremena šetnje. Meni to nije teško palo jer sam znao čime se bavim. Znao sam da će taj dan doći - rekao je Beograđanin.

"NAJBOLJI DRUG MI JE STAVIO BOMBU POD AUTO" Šok ispovest Beograđanina za Kurir: Izveo sam ga iz štale i sve mu obezbedio, a on je poslao decu da me raznesu! Izvor: Kurir televizija

- Taj moj najbolji prijatelj je organizovao napad na mene. Bio sam u stanu kad su upali maskirani i naoružani. Napali su me dok sam ustajao iz kreveta. Petorica su me napala, naneli mi posekotine. Plan je bio da me povrede, da me odvedu u urgentni centar i da me policija prepozna, jer sam već bio osuđen i znao sam da bi me vratili u zatvor.