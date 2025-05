- Bila sam na poslu tog dana, kada je oko osam sati u kancelariju ušao arhivar suda Mladen Radovanović i zvao me je nešto da mi kaže, mislila sam da je privatno. On me je poveo do depoa, otključava bela vrata i pokazuje donji deo vrata, da su obijena, da su ukrivo, ja nisam razumela šta mi pokazuje jer se prethodno žalio da se neka polica srušila od težine. On mi pokazuje prljave stope duž celog hodnika i vodi me do kraja hodnika i pokazuje mi veliku gomilu razbacanog oružja. Ja sam tada ukapirala šta se desilo, prepala sam se i rekla Mladenu "šta zoveš mene zovi predsednika odmah". Preskakali smo tragove obuće a rekla bih da su bile su one radničke cipele i neke patike - kazala je ona na današnjem ročištu.