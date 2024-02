NI TRAGA NI GLASA OD SRPSKIH RUDARA KOJI SU PRE 5 MESECI UKRALI DOKAZE IZ DEPOA! Intezivna potraga za kopačima, saučesnici pušteni

Crnogorska policija i Interpol i dalje tragaju za srpskim državljanima Veljkom Markovićem (32), njegovim stricem Milanom Markovićem (53) iz Loznice i Dejanom Jovanovićem (30) koji se sumnjiče da su u septembru prošle godine obili depo Višeg suda u Podgorici i sa saučesnicima ukrali vredan dokazni materijal.

Podsetimo, tog 11. septembra 2023. službenica Višeg suda u Podgorici otkrila je da se u depou gde se čuva dokazni materijal protiv osumnjičenih lica nalazi rupa u zidu. Nakon prijave, inspektori su tokom uviđaja ustanovili da je iskopan tunel dug 30 metara i to od depoa do jednog stana u Njegoševoj ulici koji se nalazi preko puta suda. Do sada je utvrđeno da je nedostaje pisani dokazni materijal, droga, kao i oružje, ali zvaničnog podatka šta sve nedostaje još uvek nije objavljeno.

srbi iskopali tunel od jedne zgrade do depoa višeg suda u podgorici foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

- Istražitelji i dalje tragaju za osumnjičenima za koje se sumnja da su kopali tunel dug 30 metara, od juna do septembra, tačnije do 10. septembra kada su uz pomoć navodnog pripadnika kavačkog klana uspeli da uklone sve tragove i alat koji je korišćen za kopanje tunela bace u Moraču - navodi sagovornik i dodaje da su se osumnjičeni Srbi nakon toga razbežali:

- Od četvorice Srba uhapšen je jedino Vladimir Erić (32) i to desetak dana nakon velikog skandala u Crnoj Gori na aerodromu u Švedskoj. O Markovićima i Jovanoviću znaju se samo neki detalji, a to je da su se bratanac i stric ukrcali na autobus za Foču, dok je Jovanović viđen kako prelazi granicu u "pasatu".

osumnjičeni jovanović, erić i markovići foto: Printscreen/Youtube

Pa da podsetimo, Osnovno javno tužilaštvo u Podgorici vodi istragu i do sada je utvrđeno da je navodno Slobodan Kašćelan, jedan od vođa "kavačkog klana" naredio da se napravi ekipa koja će iskopati tunel i ukrasti poverljive dokaze.

- Srbi su u junu došli u Podgoricu i tada ih je navodni "kavčanin" Predrag Mirotić uz detaljnu logistiku smestio u podgoričko naselje Zabjelo, gde im je prethodno nabavio boravišne dozvole da se slobodno kreću. Takođe, kako je utvrđeno, Mirotić je nabavio alat za kopanje i svakodnevno vozio Srbe "na posao" - podseća izvor i dodaje da je Katarina Baćović, čija je majka službenica u Višem sudu na lažno ime iznajmila stan iz kog je krenulo kopanje tunela.

katarina baćović osumnjičena da je za 300 evra iznajmila stan u njegoševoj ulici i to nalažna dokumenta foto: Printscreen/RTCG, Screenshot TV Vijesti

Nakon što su posao završen, Mirotić je prevezao osumnjičene Srbe do reke Morače gde su bacili alat koji je korišćen, a potom ih vratio u smeštaj. Ubrzo su Srbi napustili Podgoricu i svako je otišao na svoju stranu. Sutradan je otkriven tunel koji je izazvao veliku aferu u Crnoj Gori. Tokom istrage uhapšeno je njih četvoro, a 12. januara svi su pušteni iz spuškog zatvora. Inače, nije određeno ni za koja krivična dela se terete ovo četvoro osumnjičenih za koje se sumnja da su na neki način pomogli Srbima u kopanju tunela.