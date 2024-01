ŠOK OBRT U AFERI TUNEL: Osumnjičeni za provalu u depo podgoričkog suda PUŠTENI NA SLOBODU, još se ne zna šta je sve UKRADENO

Osumnjičeni za umešanost u obijanje depoa podgoričkog Višeg suda Katarina Baćović, Nikola Milačić, Ivica Piperović i Marijan Vuljaj pušteni su na slobodu, a kasno sinoć napustili su zatvor u Spužu, prenosi portal RTCG. Odlukom Vrhovnog suda Crne Gore juče je odbijen predlog tužilaštva da se osumnjičenima za slučaj "Tunel" produži pritvor.

- Veće Vrhovnog suda Crne Gore, u sastavu sudije Zorana Šćepanovića, kao predsednika veća, i sudija Vesne Vučković i Milenke-Seke Žužić, kao članica veća, odbilo je predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici od 9. januara za produženje pritvora K.B, I.P, N.M. i M.V, piše u jučerašnjem sudskom saopštenju.

Prema oceni suda, u predlogu za produženje pritvora ne navodi se za koje krivično delo se u konkretnom traži produženje pritvora protiv okrivljenih. Tvrdi se da nije navedeno ni za koji period se traži produženje pritvora. Provala u sudski depo, u kojem se čuvaju dokazi iz krivičnih postupaka, otkrivena je 11. septembra prošle godine, prema zvaničnoj verziji.

Postoje neke tvrdnje da je kroz tunel koji je do sudske zgrade prokopan iz podruma privatnog stana u Njegoševoj ulici, izneto 19 komada oružja, nekoliko mobilnih telefona i manja količina droge. No, pošto popis do danas nije završen, ne zna se tačno šta je sve nestalo. Navode da je iz sudskog depoa nestalo 900 kilograma kokaina odbacili su iz Višeg suda u Podgorici.

U kopanju tunela ispod Višeg suda u Podgorici, učestvovali su, kako je ranije saopštila crnogorska policija, Veljko Marković (32), Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) i Vladimir Erić (32), državljani Srbije. Do danas jedino je Erić iza rešetaka kada je u pitanju ovaj slučaj.

Erić je po međunarodnoj poternici, raspisanoj od NCB Interpol Podgorica, uhapšen 13. oktobra prošle godine na aerodromu u Stokholmu dok je pokušavao da se ukrca na let za Beograd.

Ministarstvo pravde Crne Gore je 19. oktobra 2023. godine od Ministarstva pravde Kraljevine Švedske zatražilo izručenje Erića radi krivičnog gonjenja zbog krivičnih djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja.

Kako je ranije saopšteno, molba za izručenje je poslata i redovnim putem i preko NCB Interpola Podgorica. Po ranijem odgovoru Ministarstva pravde Švedske, pre nego što tamošnja Vlada donese odluku o zahtevu za ekstradiciju, mora se tražiti mišljenje od Kancelarije glavnog tužioca.

- Ako lice čije je izručenje zatraženo ne pristane na izručenje, Tužilaštvo predaje predmet i svoje mišljenje Vrhovnom sudu, koji ispituje da li postoje smetnje za ekstradiciju, shodno Zakonu o ekstradiciji. Vrhovni sud zatim predmet predaje Vladi na konačnu odluku o ekstradiciji, kazali su ranije iz švedskog ministarstva.

Nalogodavci, finansijeri, ali i motivi za kopanje tunela, još nisu poznati. Saslušan je i bivši premijer Dritan Abazović, ali on pred tužiocem nije otkrio ime glavnog osumnjičenog za organizaciju, tvrde advokati koji su prisustvovali njegovom saslušanju.

