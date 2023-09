"MAFIJA U CRNOJ GORI JE SAMO MALO OŠTEĆENA!" Eksperti o tunelu ispod suda u Podgorici: Promenite zakon i napravite SUDSKU POLICIJU

Šokantne vesti stigle su iz Crne Gore - otkriven je podzemni tunel dugačak 30 metara koji vodi od depoa Višeg suda do jednog stana u suterenu u susednoj zgradi!

Zvuči kao filmska scena, a pored zastrašujućeg, tu je i humorističan deo - tunel je otkriven tako što se neko od zaposlenih požalio na promaju!?

Depo Višeg suda je, ili bi trebalo da bude, vrlo dobro obezbeđen, jer se u njemu čuva oduzeto oružje, eksplozivi, noževi, kao i ogromna količina droge, čak 9,5 tona narkotika!

Pravilo je da u depo ulaze samo ovlašćeni službenici, a poslednji registrovan ulazak bio je u petak u 14.30, a u utorak ujutru, juče, službenici su primetili da je neko boravio unutra neovlašćeno i to su prijavili. Tako je sasvim slučajno otkriven tajni prolaz od 30 metara sa širokim prolazima.

Inspektor Ljuba Milanović i advokat Predrag Savić gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o ovom otkrivenom tunelu.

- Tunel kao tunel ima mnogo dublje značenje. To možemo da uzmemo kao neku personifikaciju celog sistema za vreme vladavine Đukanovića. To nam jasno pokazuje da sistem koji je on stvorio zajedno sa kriminalnim strukturama i državnom bezbednošću nije rasformiran. Ovaj tunel je otkriven sasvim slučajno, što dokazuje da sistem još uvek traje i da tamo ima još uvek posla. Treba biti oprezan sa izjavama - istakao je Milanović.

- Ta mafija onim hapšenjima je samo malo oštećena. Ceo pravosudni sistem Crne Gore je u ogromnom problemu jer se zasniva na kadrovima Mila Đukanovića i na kadrovima koje je DPS partijski regrutovao. Imamo situaciju da je mafija sasvim sigurno birala sudije, a onda su i sudije postali članovi mafije, pa čak i organizovane kriminalne grupe pravili. U celoj toj situaciji Crna Gora deluje tako žalosno i jadno da je to strašno - rekao je Savić i dodao:

- Onda kažu policija nije radila svoj posao. Pa policiji i nije posao da čuva sudove. Oni moraju da imaju sudsku stražu tamo, to je potpuni apsurd. Kada sam učestvovao na rapsravama kao ekspert o reformi pravosuđa koji su organizovali Savet Evrope i OEBS. Stalno sam pominjao, vaša sudska uprava je katastrofalna. Imate sudiju u Kotoru koji je 18 godina predsednik suda u šest mandata. U Rožajama u 4 ili 5. Dajte proverite sudsku upravu i napravite sudsku stražu. Ako ne, promenite zakon jer su prevaziđene sudske straže. Pravite sudsku policiju.

