AFERU KRIJU, A NAKON NJEGA UNIŠTILA 2 BRAKA: Najlepša glumica bila sa BALKANCEM oko kog se svađaju Srbi, Hrvati i Bosanci (FOTO)

Slavna glumica Mišel Fajfer proslavila je 29. aprila svoj 66. rođendan, a iako je debelo zagazila u sedmu deceniju, i dalje je jedna od najlepših žena Holivuda, što su mnogi komentarisali nakon što je objavila selfi sa suprugom.

Čuvena lepotica i dalje izgleda nestvarno, te ne čudi što su se komplimenti samo ređali.

"Prelepa", "Savršena", "Najlepša žena svih vremena", "Pronašla eliksir večne mladosti", "Jedina u Holivudu koja se ne stidi prirodnog starenja", pisali su ljudi, a mnogi su njen sjaj u očima pripisali i suprugu Dejvidu Kiliju koji je čuva kao malo vode na dlanu.

Interesantno je da je u odnos sa njim ušla nakon raskida veze koja joj je slomila srce. Nakon ljubavnog kraha odlučila je da usvoji dete i da bude samohrana majka, a dva meseca kasnije u njen život ušao je Dejvid.

Upravo tada je i sam proces usvajanja bio završen, a Mišel je dobila ćerku Klaudiju. Strahovala je da će njenog novog dečka pokolebati to što je ona postala majka tako rano otkako su se upoznali, ali Dejvid ju je podržao.

Par se venčao 1993. godine, a Klaudija je krštena na njihovom venčanju. Ubrzo potom dobili i sina Džona, koji je dobio ime po očevom ocu, inače poznatom treneru hokeja. No, pre nego što će pronaći svoju bajku sa Kilijem, Mišel je bila poznata po turbulentnom ljubavnom životu.

Čuvena holivudska zavodnica se dva puta udavala, a prvi put je pred oltar stala s glumcem Piterom Hortonom 1981. godine. Par je često sarađivao, ali 1988. godine odlučili su da se rastanu, nakon 7 godina braka. Međutim, malo potom se saznalo da je njihovom odnosu presudila tajna afera sa čuvenim glumcem koji ima balkanske korene - Džonom Malkovičem.

Mišel i Džon upoznali su se na snimanju "Opasnih veza", a radnju filma gotovo da su doživeli i u realnom životu. U kultnom ostvarenju, lik Fajfer - Mari de Turvel i Malkovičev - viskont Sebastijen de Valmon se zaljubljuju, što dovodi do propasti svih.

U to vreme, Malkovičev brak s glumicom Glen Hidli bio je u krizi posle šest godina zajedničkog života.

"Njegov brak se raspadao, a tokom snimanja filma je imao aferu s Mišel Fajfer", rekao je kasnije reditelj filma. "'Opasne veze' su o izdaji, lažima i raspletu odnosa. Bila je to jedna od onih situacija kad se stvarnost i umetnost ukrštaju. Džonu je to bilo neodoljivo. Čak i za čoveka koji uživa u lošem ponašanju, to mi je bilo teško."

Par nikada nije želeo da potvrdi ili demantuje da su bili u vezi, a interesantno je da je Džon Malkovič verovao da on nije dostojan lepotice kakva je glumica.

U svakom slučaju, odmah nakon snimanja "Opasnih veza", Malkovič se razveo, a potom je otkriveno da se razvodi i Mišel Fajfer, koja je iste godine prekinula brak s Hortonom, tvrdeći da želi da se posveti poslu.

Sa druge strane, Malkovič je kasnije uplovio u odnos sa Nikoletom Pejran sa kom je u vezi 30 godina, i sa kojom je dobio i dvoje odrasle dece.

U godinama koje su sledile, zabranjena afera gurnuta je pod tepih, a više se pisalo o njegovim uspesima, ali i o poreklu, s obzirom da su se godinama "lomila koplja" oko toga da li je Malkovič Srbin, Hrvat ili Crnogorac.

Džon je navodio da su ga i Bosanci prisvajaju, a 2018. napokon progovorio o svom poreklu.

"O moje poreklo mogu se otimati i Hrvati i Bosanci i Crnogorci, ali pre svega, ja se osećam kao Amerikanac, jer sam rođen u Americi", rekao je tada Malkovič i dodao:

"Juče sam posetio navodno selo rođenja mog dede, ali ne znam da li je to tačno jer mi je dosta toga rečeno o mojim precima. Moj otac o svom ocu je uvek govorio da je bio najveći lažljivac na svetu, pa je tako lagao i o našem poreklu".

Ipak, prisetio se da mu je majka posle prerane smrti oca rekla da su neke novine pogrešno napisale da je on Hrvatske, pa mu je otkrila da mu njegov deda iz Crne Gore.

