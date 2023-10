OVI GLUMCI OČIMA NISU MOGLI DA VIDE KOLEGE: Nameštali su im OTKAZE, jedni su uspeli, a drugima se situacija OTRGLA kontroli

Kao i na svakom običnom poslu, glumci se ne slažu uvek sa svojim kolegama. Ponekad javno prozovu svoje kolege nakon završetka snimanja, ali ne mogu uvek da izdrže tako dugo.

Evo 10 situacija kada su glumci pokušali da srede otkaz svojim kolegama (i ko je u tome uspeo):

Čarli Šin i Selma Bler

Godine 2013. glavni glumac i izvršni producent "Besa pod kontrolom" (Anger managmnent) Čarli Šin navodno je pretio da će napusti seriju ako producenti ne otpuste Selmu Bler, koja je navodno propitkivala njegovu radnu etiku. Manje od 24 sata kasnije, navodno ju je sam otpustio u poruci punoj psovki.

foto: PRASHANT GUPTA;Prashant Gupta / Everett / Profimedia

Rajan Gosling i Rejčel Mekadams

Na snimanju filma "The Notebook" Rajan Gosling i Rejčel Mekadams često su se svađali. Reditelj Nik Kasavetes rekao je za VH1: "Možda ne bih trebao da ispričam ovu priču, ali stvarno se nisu slagali jednog dana na setu. Stvarno nisu.

Rajan je došao do mene, a tamo je bilo još 150 ljudi, i rekao: 'Nik, dođi ovamo.' I on tamo snima scenu s Rejčel i kaže: 'Možete li je otpustiti i dovesti neku drugu glumicu da čita ispred kamere sa mnom?' Rekao sam: 'Što?' On kaže: 'Ne mogu. Ne mogu sa njom da radim'", prisetio se reditelj.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

"Ušli smo u sobu s producentom, počeli su da vrište i viču jedno na drugo. Izašao sam. U tom trenutku sam pušio cigarete. Popušio sam cigaretu, a na kraju su izašli i rekli: 'U redu, uradimo to.' I nakon toga je postalo bolje. Mislim da je Rajan poštovao jer se zauzela za svoj lik, a Rejčel je bila srećna jer je rekla svoje. Ostatak snimanja nije prolazio glatko, ali bilo je mirnije", rekao je.

Međutim, glumci su na kraju prešli preko nesuglasica - zaljubili su se jedno u drugo i dve godine bili su u vezi.

Ričard Gir i Silvester Stalone

Ričard Gir izvorno je glumio Čika u "The Lords of Flatbush", ali je imao dosta svađa s glavnim glumcem Silvesterom Staloneom. Jednog dana Ričard se malo zaneo tokom improvizovane scene borbe.

foto: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia

Kasnije tog dana, dok su oba glumca ručala u zadnjem delu automobila, Ričard je na Silvesterove pantalone nakapao mast od piletine i senf. Bila je to (doslovno) kap koja je prelila čašu. Reditelj je morao da napravi izbor i otpustio je Gira, a Peri King je postavljen na njegovo mesto.

Džon Stamos i blizanakinje Olsen

Na pres-turneji Udruženja televizijskih kritičara 2015. Džon Stamos je priznao da su glasine da je pokušao da sredi otkaz Meri-Kejt i Ešli Olsen iz Pune kuće istinite - i privremeno je čak u tome uspeo. Smetalo mu je što su puno plakale.

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Glumačka ekipa Sajnfelda i Lorens Tierni

Lornes Tierni, koji je glumio Ilejninog oca u jednoj epizodi Sajnfelda, nikada nije vraćen u seriju jer ga je ostatak glumačke ekipe smatrao - strašnim. Džulija Luis-Drajfus je kasnije rekla: "Šteta što je bio takva kukavica jer sam sigurna da bi se inače vratio."

Glumci su opisali incident u kom je Lorens ukrao jedan od Džerijevih noževa sa seta i sakrio ga u svoju jaknu. Nakon što ga je Džeri Sajnfeld prozvao, Lorens je pokušao da se našali, a zatim je izvukao nož, pustio zvuk "Psych" i krenuo prema Džeriju.

foto: Golan-Globus Productions - Zoetrope Studios / Christophel Collection / Profimedia

Majkl Kiton i Mišel Fajfer

Nakon što je povreda na jahanju prisilila Meri Šon Jang da napusti ulogu Viki Vejl u Betmanu (1989.), producent Džon Piters planirao je da je zameni sa Mišel Fajfer. Međutim, glavni glumac Majkl Kiton navodno se usprotivio izboru glumice jer je Mišel bila njegova bivša devojka, piše Index.hr.

foto: Warner Bros / Christophel Collection / Profimedia

Alek Boldvin i Šaja Lebuf

Alek Boldvin i Šaja Lebuf je trebalo da zajedno glume u brodvejskoj predstavi "Orphans" 2013., ali od početka je bilo netrpeljivosti među njima. Šaja bi naučio sav svoj tekst pre nego što bi počele probe, ali Alek nikad ne uči svoj tekst unapred, zbog čega su se svađali.

foto: Mike Pont / Getty images / Profimedia

Jednog dana, nakon što je Alek osetio da ga je Šaja "napao pred svima", zatražio je pauzu, sazvao sastanak s rediteljem i scenskim menadžerom i rekao da moraju da izaberu: on ili Šaja. Dobrovoljno je pristao da da otkaz, ali oni su umesto toga odlučili da otpuste Šaju.

(Kurir.rs)

