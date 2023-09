UPALA U KANDŽE SEKTE, OSTAVILA IM BOGATSVO: Nestala je u jeku slave, a kad se ponovo pojavila, bila je LEPŠA NEGO IKAD

Holivudska zvezda Mišel Fajfer je početkom osamdesetih ostavila neizbrisiv trag u filmskoj industriji. Posle filmova "Greace 2" (1982) i "Scarface (1983) bilo je samo pitanje kad će stići nominacije za Oskara.

U vremenskom periodu od četiri godine bila je nominovana za filmove "Dangeorus Liaisons", "The Fabulous Baker Boys" i "Love Filed". Talenat je pokazala u romantičnim filmovima, komedijama, trilerima i hororima. Jedna je od retkih koja je uspela da dobije pohvale od svih kritičara za lik Catwomen u "Batman Returns". Pre nego što je nepravedno pala u zaborav nedavno se vratila na veliko platno zahvaljujući Darenu Aronofskom i flimu "mother!".

Reditelj najkontroverznijeg filma godine, "mother!", koji je objavljen 2017. godine je zamolio Mišel Fajfer da mu objasni zašto se povukla iz Holivuda. Glumica je za magazin "Interview" objasnila zašto više nije aktivna kao ranijih godina u filmskoj industriji.

"Nikad nisam prestala da volim glumu. Ja sam tip ljudi koji voli balans i kad je posao u pitanju. Veoma oprezno sam birala uloge, koliko će biti vremena potrebno da snimim film jer želim da uklopim svoj privatni i poslovni život. U međuvremenu sam postala izbirljiva i ne znam šta da vam kažem - nestala sam, tačno je", rekla je Fajfer.

Glumica ne voli intervjue i uvek je izbegavala da gostuje u emisijama i da daje izjave, osim u slučaju da je reditelji zamole jer im je potrebna promocija.

"Baš sam razmišljala zašto toliko ne volim intervjue. Mislim da je u pitanju konstantan strah da će ljudi shvatiti da sam prevarant i da ću biti provaljena. Razmete li šta pokušavam da vam kažem? Ljudi će konačno shvatiti da nemam pojma da glumim i da sam samo imala sreće".

Mišel Fajfer je bila aktivna sve do 2002. godine. Posle filma "White Oleander" snimila je nekoliko filmova u većim vremenskim razmacima.

Glavni razlog nestanka iz sveta filma su njena deca. Fajfer nikad nije dolazila sa njima na velike događaje, niti ih predstavljala javnosti. S obzirom da su odrasli i da se spremaju za samostalan život ovo je omogućilo glumici da se vrati ponovo onome što najviše voli - glumi.

Posle filma "mother!" Mišel je angažovana na rimejku "Murder on Orient Express" i HBO filmu "The Wizard of Lies".

Pre nego što je uspela u Holivudu i dok je još uvek uzimala časove glume u Los Anđelesu, tada naivna glumica je bila potpuno izmanipulisana od strane misterioznog para koji su vodili metafizički i vegeterijanski kult. Naime, oni su okupljali ljude i sprečavali ih da ih ne obuzme sjaj Holivuda - konzumacija alkohola, opijata i nikotina. Mišel je bila pod ogromnim uticajem neobičnog kulta da im je davala celu svoju mesečnu zaradu.

"Kad se setim tog perioda, setim se koliko mi je bio ispran mozak i na šta sam nasela od straha da ne potpadnem pod uticaj slave", izjavila je Fajfer 1995. godine.

Glumica je u braku sa televizijskim veteranom Dejvidom E. Kelijem, koji je napravio hit serije "Ali Mekbil" i "Nevine laži". Par je prvo dete dobio usvajanjem 1993. godine, a godinu dana kasnije Mišel je rodila sina.

"Sad stvarno želim da radim, zato što mogu. U poslednjih nekoliko godina sam imala super ponude. Povukla sam se zbog svoje dece. Želela sam da imaju normalno odrastanje uz majku i oca. Naravno, kad ih je drmao pubertet prevrtali su oči na mene i stalno me zezali da sam je prevelika zvezda Mišel Fajfer koja im naređuje po kući. Srećom, odrasli su", zaključila je kroz osmeh Mišel Fajfer u intervjuu za "NBC".

