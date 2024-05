ŠOKANTNE TVRDNJE MEDOJEVIĆA! Đukanovića obezbeđivali kriminalci ZEMUNSKOG klana, imali ZNAČKE crnogorskog DB-a

U vreme najvećih turbulencija Beograda i Podgorice, Mila Đukanovića su u Srbiji obezbeđivali kriminalci Zemunskog klana, koji su imali značke i naoružanje crnogorske Državne bezbednosti, izjavio je lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević u emisiji serijala Kontroverza, posvećenoj zloglasnoj Sedmoj upravi crnogorskog SDB-a.

Zemunci dobili crnogorske lične karte

Medojević je podsetio i da su poznati srpski kriminalci Ljubiša Čume, Mile Luković Kum i Dušan Spasojević Šiptar 1998. dobili lične karte u Crnoj Gori, ali i naoružanje od crnogorske službe, ali i pištolje koji serijskim brojem nisu registrovani u crnogorskom MUP-u.

„U vrijeme kada su počele turbulencije između Beograda i Podgorice, jer su (Vojislav) Koštunica i vojna obavještajna služba imali jedan odnos prema Đukanoviću, a DB Srbije i Vlada Srbije „na čelu“ sa Bebom Popovićem drugi odnos sa rukovodstvom DPS-a, Đukanoviću su u Srbiji dio obezbjeđenja bili i ovi likovi iz Zemunskog klana, koji su imali značke i naoružanje crnogorske Državne bezbjednosti“, ispričao je Medojević, gostujući u Kontroverzi autora i voditelja Mladena Stojovića.

Spor oko cigareta

foto: Privatna arhiva, Printscreen Youtube

Lider PzP-a i nekadašnji predsednik Odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore podsetio je da do spora srpske i crnogorske službe došlo zbog raspodele dobiti od cigareta, krajem 90-ih godina prošlog veka.

“Tu dolazi do stvaranja “patriotske ideološke matrice” kojom se Đukanovićev DPS narko-kartel zaogrnuo i želio da se predstavi da oni opet brane državu. Prvo su 90. godine branili „veliku Srbiju“ pa od 2000. brane „nezavisnu Crnu Goru“, a u principu iza stoji ta krvava zločinačka nit iz 45-48. pa na dalje. Za sve sam ovo pitao na odborima za bezbjednost i nikada nisam dobio odgovor. Čak sam došao do zvaničnog dokumenta gdje se daje oružje Ljubiši Buhi Čumetu i kaže se da se oružje ne registruje, sa potpisom načelnika MUP-a. Sve je to bilo dokumentovano i to je problem zašto se ne otvaraju dosijei“, kazao je Medojević.

Ko je ubio Vuka Boškovića

Govoreći o likvidacijama sa pečatom crnogorske službe, Medojević je naveo slučaj smrti nekadašnjeg načelnika javne bezbednosti Vuka Boškovića.

„Po mnogim informacijama i direktor javne bezbednosti Vuk Bošković je ubijen u montiranoj saobraćajnoj nesreći. To je poznati modus operandi jugslovenske UDBE. Sjećate se udesa na Ibarskoj magistrali i atentata na Vuka Draškovića? Za jugoslovenske službe bile su karakteristične te montirane saobraćajne nesreće gdje vas udari kamion pun šljunka, a vozač je pod alkoholom i na određene načine izbjegne kaznu… Načelnik javne bezbjednosti MUP-a Crne Gore Vuk Bošković umro je pod nerazjašnjenim okolnostima, iako je zvanična verzija da je bila saobraćajna nesreća postoji dosta indicija da se radilo o montiranom udesu“, prokomentarisao je Medojević.

Svi zločini Sedme uprave

On je podsetio na nerazašnjeno ubistvo prvog bezbednaka Crne Gore Gorana Žugića i smrt načelnika rožajske policije Ernana Kalača za koje se sumnja da su ubijeni i doneseni na mesto na kojem su nađeni mrtvi.

„Postoji čitava jedna šuma zloupotreba SDB-a koju figurativno zovemo Sedma uprava, ali faktički čitava Agencija za nacionalnu bezbjednost je vremenom postala „sedma uprava“ jer je toliko bila involvirana u transnacionalni kartel. To se sada vidi po SKY prepiskama, koje otkrivaju da su tu uključeni Lazović, Milović, direktor policije bivši pa drugi direktor…“, rekao je Medojević.

foto: MUP RS

On je istakao da zbog ovakvih stvari i insistira na zatvaranju ANB-a.

„Agencija za nacionalnu bezbednost je toliko kompromitovana i korumpirana. Dešavalo se da se dobije zadatak da se prati narko-kartel i desi se situacija da operativac ANB-a treba da dokumentuje da je njegov načelnik u prostoriji sa šefom narko kartela. I kako će da napiše tu informaciju kad ona dolazi njegovom šefu koji sedi sa šefovima narko-kartela? U operativnom smislu Agencija je bila obezglavljena, ona nije mogla da obavlja svoj posao zato što su joj operativci inteligentni ljudi. Za sebe su čuvali informacije jer su videli da njihovi šefovi predstavljaju mete njihovog delovanja i tu se aktivnosti obustavljaju“, kaže Medojević.

On je podsetio i na situaciju sa nedavno pritvorenim bivšim glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem.

„Kad je kanal otvoren prema Katniću iz međunarodne zajednice, taj je kanal potpuno obesmišljen jer su se tu aktivnosti obustavljale jer je Katnić, vidite sada, osumnjičen da je visokopozicionirani član tog Kavačkog klana. Ista stvar je i kada napravite nešto prema sudu, tamo vas sačekaju Boris Savić, Suzana Mugoša, Vesna Medenica… i nema nikakve reakcije“, kazao je Medojević.

foto: Youtube prtscr / Prva CG

On objašnjava da je u ovom ključni problem koji sada imamo.

„Velika je šansa i ako se imaju neke aktivnosti da istraga ne okonča pravosnažnom presudom. Podsetiću vas, EU u poglavljima 23 i 24 ne računa napredak u hapšenjima, optužbama već samo pravosnažnim presudama i to krupnih igrača“, rekao je Medojević.

On ističe da nema napretka „sve dok se ne artikuliše politička volja u Crnoj Gori, dok na vlasti ne budu ljudi koji su svesni istorijske potrebe da se napravi diskontiunitet od naše totalitarne zločinačke prošlosti“.

„I dok se Crna Gora ne postavi na pravi kolosjek, dok se naprave reforme za koje se zalažem, koje su bolne jer diraju u prošlost mnogih ljudi, koje su rizične jer diraju u osinjak moćnika koji imaju milijarde, logistiku, operativce, medije, plaćene analitičare, univerzitetske profesore, banke, kompanije u kojima kontrolišu radnike spremne da se uvijek potpišu na peticiju da se oni ne napadaju… i motiv da se zaštite od reformi“, dodao je Medojević.

„Posebno me nervira kao Crnogorca i suverenistu da je ta kriminalna organizacija pokušala i dobrim djelom uspjela da moj nacionalni identitet zaprljaju, zamrljaju sa korupcijom i kriminalom, sa zločinima… Nama građanima koji se osjećamo kao nacionalni Crnogorci, trebaće mnogo vremena da to časno ime Crnogorac i crnogorski narod i crnogorska država očistimo od kaljuge u koju su nas ubacile ove DPS-ovske eks komunističke strukture, želeći da kontrolišu tranziciju da oni budu novi kapitalisti, da oni drže svu moć i uzmu svu imovinu i da na kraju naprave od Crne Gore platformu za kriminalno djelovanje“, zaključio je Medojević.

Kurir.rs/Adria TV

Bonus video:

01:36 ŠOKANTNA IZJAVA ADVOKATA: Zemunski klan je nastao NAKON UBISTVA ZORANA ĐINĐIĆA! Za Kurir TV otkrila pravo ime ozoglašene grupe