POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA TUNEL ISPOD SUDA U PODGORICI: "Narko-kartel je desetkovan, ovo su potezi očajnika!" (FOTO)

Premijer Crne Gore Dritan Abazović, ministar pravde Marko Kovač i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić posetili su stan iz kog je probijen tunel do Višeg suda u Podgorici. Sa njima je bio i rukovodni kadar Uprave policije.

Abazović je, nakon obilaska zgrade iz čijeg suterena je do Višeg suda prokopan tunel i obilaska suda, saopštio je da je njegov stav da neko iz Višeg suda mora biti uključen u ove aktivnosti, jer se početak kopanja tunela poklapa sa početkom renoviranja zgrade suda.

Tunel u sudskom depou u Podgorici foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

On je kazao da će tražiti odgovornost predstavnika te institucije.

- Smatram da je ovo podrivanje države, u suštinskom i u formalnom smislu. Mislim da smo na dobrom tragu da istraga pokaže svoj uspeh. Danas će biti održan Biro za operativnu komunikaciju, sutra verovatno Veće za nacionalnu bezbednost. Mafija, koliko god bila snažna finansijski, koliko god imala podršku unutar institucija sistema, uključujući i sudstvo, neće pobediti državu. To koliko je narko-kartel involviran u Crnoj Gori, to je iznad svega što neko može da zamisli. Smatram da su oni mnogo desetkovani i da su ovo potezi očajnika, verovatno u pravcu da se kontaminira dokazni materijal. Ali evo, kako su i ranije pokušavali, mislim da je i ovo osujećeno, i da treba da vidimo da one koji su ovo napravili privedemo pravdi - kazao je Abazović novinarima u Crnoj Gori.

Smatra da ovo nije moglo da se uradi bez "pomagača unutar institucije Višeg suda".

- Način na koji su počeli radovi, termin koji je sličan terminu početka renoviranje zgrade... Ima puno stvari koje se mogu dovesti u logičnu vezu. Ovo je moj stav na koji imam pravo. Mislim da je ovo pokušaj koordinirane akcije, koja je, međutim, osujećena. Evidentirano je više lica koja se mogu dovesti u vezu, sad treba pustiti da operativa radi svoj posao, a onda da se krene u realizaciju - poručio je Abazović.

Crnogorske Vijesti su jutros objavile da je predmet protiv kavačkog kriminalnog klana jedan je od ispreturanih u depou podgoričkog Višeg suda, nakon što je mafija pronašla način da uđe u prostorije te institucije.

1 / 5 Foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Jedan od izvora tvrdi da je tunel kopan najduže mesec i po. Prema tim informacijama, stan u suterenu zgrade, naspram bočne strane objekta suda, vlasnici su izdali krajem jula. Akcija je najverovatnije sprovedena u avgustu, dok je na odmoru bila većina zaposlenih u državnoj upravi, pa i u Višem sudu.

Zakupci stana, kaže jedan od sagovornika lista, koristili su lažna dokumenta. Stanodavci su saslušani juče posle podne u podgoričkoj policiji. Vlasnica je rekla da ne poznaje osobe koje su stan uzele pod kiriju.

(Kurir.rs - Vijesti)

Bonus video:

06:01 KAKO SUDIJA ZNA DA NIKO NIJE ODNEO DOKAZE? Jovanović: Neko je mogao da zameni pištolj ili Skaj telefon! TU JE I 9,5 TONA DROGE