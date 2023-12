AFERA TUNEL! "KAVAČANIN" PUŠTEN NA SLOBODU: Mirotić pružio logistiku srpskim "rudarima", a sada mu ukinut pritvor

Podgoričanin Predrag Mirotić, navodni pripadnik podgoričkog ogranka "kavačkog klana" koji je u septembru uhapšen zbog sumnje da je pomogao "rudarima" oko logistika kada su kopali tunel dug 30 metara od jedne zgrade u Njegoševoj ulici u Podgorici do zgrade Višeg suda pušten je da se brani sa slobode.

Inače, osumnjičeni se nakon hapšenja na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Podgorici branio ćutanjem, tačnije iskoristio je svoje zakonsko pravo da se ne izjašnjava u ovom delu postupka. Kako su ranije crnogorski mediji pisali, Mirotić je pružao logistiku organizovanoj grupi "rudara" koji su nekoliko meseci kopali tunel kako bi došlo do depoa Višeg suda u Podgorici, gde se čuvaju dokazi osumnjičenih.

rudari kopali tunel od jula do septembra foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

- Tog Podgoričanina sumnjiče da je vozio kopače tunela od Zabjela do centra grada, kada su odlazili da prave podzemni prolaz do depoa Višeg suda. On im je bio kontakt tačka, pomagao im da nesmetano borave u Podgorici i obezbjeđivao im alat kojim su obili sudsku prostoriju - navode Vijesti i dodaju da se osumnjičenom stavlja na teret da je počinio krivična dela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja, šutem pomaganja.

Pored ovog Podgoričanina uhapšeno je još njih četvoro, među kojima je i Katarina Baćović koja je kriminalnoj organizaciji pomogla tako što je na lažno ime iznajmila stan iz koga se kopao tunel do depoa i to je navodno uradila za 300 evra. Klan je radio po nalogu "kavčana" navodno, celom organizacijom rukovodio je Slobodan Kašćelan iz spuškog zatvora.

osumnjičeni da su kopali tunel do depoa višeg suda foto: printscreen Uprava policije

Naime, 11. septembra otkriven je tunel koji su, prema dosadašnjoj istrazi, kopala četvorica srpskih državljana - Veljko Marković (32), njegov stric Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) za kojima se i dalje intezivno traga, dok je Vladimir Erić (32) iz Loznice uhapšen je 14. oktobra na aerodromu u Švedskoj kada je pokušao da se ukrca na let za Beograd.