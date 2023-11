OTVORENA VRATA, RAZBACANE STVARI U DEPOU, A ONDA PROMAJA: Saslušana još 4 svedoka u istrazi "Tunel"

U nastavku istrage u predmetu "Tunel" u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici saslušana su četiri svedoka.

Naime, crnogorski istražitelji i dalje vode istragu protiv osumnjičenih za kopanje tunela dugog 30 metara od jedne zgrade u Njegoševoj ulici u Podgorici do Višeg suda gde je provaljen depo u kome se čuva dokazni materijal protiv osumnjičenih.

Krađa je, podsetimo, otkrivena 11. septembra, a istragom je utvrđeno da je više lica učestvovalo kao deo kriminalne grupe koja je navodno radila po nalogu kavačkog klana.

kriminalna organizacija među kojima su srbi kopali tunel dva meseca foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

- Saslušane su dve službenice koje su zaposlene u krivičnoj pisarnici Višeg suda u Podgorici, do čijeg depoa je prokopan tunel, vlasnik kombija koji su koristili osumnjičeni, a koji je kasnije pronađen u mestu Botun, i taksista koji je prevozio jednog od osumnjičenih - navodi Dan i dodaje:

- Službenice suda opisale su kako je otkriveno da je depo obijen i da je prokopan tunel do tog skladišta stvari koje su zaplenjene od osumnjičenih, kao i dokaza iz predmeta koji se vode pred Višim sudom.

One su navele da je jedan od zaposlenih u sudu spornog dana video otvorena vrata od prostorije depoa i unutra razbacane predmete. To mu je bilo čudno, pa je obavestio nadležne iz suda.

rupa na zidu među policama sa predmetima foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

- Odmah je bilo jasno da se radi o obijanju depoa, o čemu su obavešteni policija i tužilaštvo. Policija je izašla na lice mesta, a nakon toga je počeo popis kako bi se utvrdilo šta od dokaza iz depoa nedostaje. Dok su radile popis, jedna od radnica se požalila da joj je hladno i da joj smeta promaja. To je drugima bilo sumnjivo, budući da na prostoriji depoa nema prozora ni drugih ulaza - navodi Dan:

- Onda su počeli da pomeraju police sa predmetima kako bi utvrdili šta se dešava. Tada je otkrivena rupa u zidu, odnosno tunel koji je prokopan od stana iz obližnje zgrade.

Prema njihovim navodima, iskaz je dao i muškarac iz Nikšića koji je prodao kombi koji su osumnjičeni koristili, a koji je policija naknadno pronašla u mestu Botun.

deo osumnjičenih za kopanje tunela - marković, marković, jovanović, erić i baćović foto: printscreen Uprava policije

- On nije znao po imenima osumnjičnjih da prepozna lice kojem je prodao vozilo. Kada su mu pokazane fotografije svih osumnjičenih, za jednu osobu, državljanina Srbije koji je u bekstvu, nije mogao sa sigurnošću da tvrdi da li je on ta osoba. Saslušan je i taksista koji je jednog od osumnjičenih prevezao do Bijelog Polja - pišu lokalni mediji.

Naredbom o sprovođenju istrage, kao osumnjičeni da su učestvovali u kopanju tunela, obuhvaćeni su Lozničani Veljko Marković, Milan Marković i Dejan Jovanović, koji su i dalje u bekstvu, i njihov sugrađanin Vladimir Erić (32), koji je uhapšen u Švedskoj i čeka se odgovor o njegovom eventualnom izručenju Crnoj Gori. Iza spuških zidina trenutno se nalaze osumnjičeni Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Marijan Vuljaj, Ivica Piperović i Nikola Milačić. Naredbom je obuhvaćeno i više osoba na čijoj identifikaciji istražitelji rade.

Osumnjičeni su nakon hapšenja negirali krivicu, a Baćović tvrdi da je stan iz kojeg je prokopan tunel iznajmila jer joj je obećano da će tu biti otvoren salon venčanica u kojem će ona raditi. Da je prokopan tunel, kako tvrdi, saznala je nakon objavljivanja te informacije u medijima.

