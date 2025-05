- Pripadnici škaljarskog klana tokom 2019. godine su u kući jednog od njih, osumnjičenog Milana Brajovića, u danilovgradskom naselju Jelenak, ubili dvojicu državljana Srbije, Filipa M. i Vukašina G., a njihova tela potom sakrili. Za to krivično delo, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalno policijsko odeljenje (SPO) je podnelo krivičnu prijavu protiv pripadnika barske ćelije škaljarskog klana - Stefana Ðukića Mandića, Milana Brajovića, zvanog Fitilj, Emila Tuzovića i Gorana Milašinovića zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu, a Brajović i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju nadležnog tužilaštva.

Prema tvrdnjama SDT, Milašinović je te 2019. godine na prevaru doveo dvojicu Srba u Crnu Goru, kako bi odradili posao, odnosno ubili nekoga. Istragom je utvrđeno da su Milašinović i Marjanović 2017. godine zajedno opljačkali poslovnicu Prve banke u Beranama. Upravo to poznanstvo poslužilo je Milašinoviću da pozove u Crnu Goru Marjanovića i njegovog druga, za koje su "škaljarci" tvrdili da su učestvovali u ubistvu Nurkovića.

- A naočarko pomaže, brat moj, da se prebacuju koferi, čudo, ono, ovo... Ja kažem hvala, rekoh brate moj... hahahahaha... Kako su ti rekli, kako su me ispoštovali ovi momci, svaka im čast... hahahahaha - navodi se u jednoj od poruka Tuzovića Milašinoviću.

Tuzović je potom opisivao načine mučenja, posebno Marjanovića, i informacije koje su im iznuđene. Tužilac zaključuje da su žrtve dovedene direktno kod organizatora Alana Kožara, kojeg Tuzović u porukama zove Bos i Adža, te da je i on učestvovao u mučenju i ubistvima, o čemu Tuzović piše kroz smeh.

- Kako ih je kod bosa iskipa. A ja hoću odmah da ih pokoljem, veli mi Adža ne, ja ih čekam tu i tu. Uh brate, a krvave mi se mute, kunem ti se u brata. Gde znaš kako ih je Adža tukao, lično zbog njih je došao tad u CG. Ja pre toga pijem. I on mi veli, moraš to i to, rekoh da ih pokoljem na stan, ne veli, moraš ih meni dovest - navodi se u prepiskama.