- Nezahvalno je pričati o tome dok je istraga u toku, s obzirom na to da ne znamo detalje. Međutim kada su u pitanju panični napadi može da se dogodi impulsivna reakcija na neke srahove i draži, ali mislim da to nije ovde slučaj - započela je naša sagovornica i potom dodala:

Kamera je zabeležila kako devojka najpre pokušava da otkači sigurnosni pojas, a kada joj to uspeva, skida sa sebe prskuk za spasavanje, otkopčava pojas kojim je bila vezana preko stomaka, a potom iskače iz "sedišta" i sa 50 metara visine pada u more. Pošto je upala u vodu, devojku su stavili na čamac i odvezli je do marine, gde ju je preuzela ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

- Ukoliko se ispostavi da je to u pitanju, priča će se okrenuti u potpuno drugačijem pravcu. Dakle postoji mogućnost da je to nešto što je izazvano paničnim napadom, ali detalji same istrage bi trebalo da potvrde da li se o tome radi. S obzirom na to da je u pitanju mlada osoba, može se govoriti o nekoj emotivnoj traumi ili možda o buntu, kao reakciji na neku situaciju iz života ili reakcija na panične napade - kaže Milenkovićeva, nakon čega je rezimirala: