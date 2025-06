Inače, Ristović nikada nije otkrio razlog iz kog je otkazao punomoćje optuženim vođama klana, već je samo kratko rekao da je to "advokatska tajna".

On je potvrdio da je učestvovao u kupovini placa u Kozarčevoj ulici.

- Pozvala me Bojana Belivuk, rekla je da njena majka hoće da kupi neki plac na Zvezdari, na kom je bila mala kuća. Prodavale su neke dve sestre, ne sećam se da li je cena bila 50, 60 ili 70.000 evra, veći deo je plaćen preko računa a manji na ruke. Sećam se da su me dve sestre pitale da se smanji cena u ugovoru, da bi platile manji porez na prenos, ali sam im objasnio da to nije važno jer se plaća po tržišnoj ceni - naveo je svedok Nikola Ristović i pojasnio da se seća da je tašta Veljka Beliuvka posle kupovine placa otišla na kafu sa sestrama od kojih je kupila plac.