On je tokom svedočenja izjavio da je do hapšenja Belivuka i Miljkovića 4. februra 2021. bio njihovo obezbeđenje i da je "škoda kodiak" koja je toga dana oduzeta od Miljkovića, njegova.

- Ja sam skupio neki novac i hteo sam da kupim sebi neki auto. Sviđala mi se škoda, našao sam povoljan automobil, pitao sam Vladimira Greka koji je radio sa mnom, kakav je to auto. Ja sam tada bio mlad a on se bolje razumeo i pristao je da mi pomogne. Zamolio sam ga i on je pozvao prodavca. Dogovorili smo se da se nađemo na parkingu na Novom Beogradu, svideo mi se i ja sam tu na licu mesta kupio automobil - rekao je za sudskom govornicom Nijemčević.